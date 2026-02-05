У ничего не подозревающей о беременности женщины родился ребенок в туалете во время ночной смены
Сотрудница американского почтового центра FedEx неожиданно родила ребенка прямо в туалете на рабочем месте. Об этом сообщает WION.
Аметист Блумберг заканчивала ночную смену и, почувствовав позыв, зашла в уборную. Однако, сев на унитаз, она поняла, что не может подняться. В этот момент женщина ощутила, что у нее начинается родовая деятельность, и почувствовала голову малыша.
Роженице удалось открыть дверь и позвать коллег на помощь. Прибывшие пожарные приняли роды. Мальчик, которого назвали Оникс Кинг Истерли, родился в 08:33 и весил около трех килограммов. По данным издания, это произошло всего через четыре минуты после приезда спасателей.
По словам женщины, она не подозревала о беременности. Характерных признаков не было, а за последние месяцы она даже сбросила вес. Осознание пришло только со схватками. Блумберг отметила, что главным ощущением стала боль в спине во время потуг, а движение ребенка она почувствовала, когда он начал опускаться. Для нее это уже второй ребенок. Новорожденного в шутку прозвали «малышом от FedEx».
