У ничего не подозревающей о беременности женщины родился ребенок в туалете во время ночной смены

05 февраля 2026, 22:57

WION: У женщины родился ребенок в туалете во время ночной смены в США

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris

Сотрудница американского почтового центра FedEx неожиданно родила ребенка прямо в туалете на рабочем месте. Об этом сообщает WION.