В Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву»

В турецком городе Эскишехир произошло нападение на мечеть Тепебаши. Вооруженный ножом и топором мужчина в черной одежде с нашивками нацистской танковой дивизии СС ворвался в здание и напал на людей. Об этом сообщает турецкая газета Haberturk.