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В Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел десятого августа. Плакат мужчины повесили на заборе, ограждающем железнодорожные пути на Колодезной улице. Сообщается, что после этого они скрылись на автомобиле с Георгиевской лентой на лобовом стекле.
На плакате был изображён мужчина, сидящий на свинье и призывающий отправиться на Москву. Нарушителей на камеру засняли очевидцы. Отмечается, что передвигались они на «Рено Логане». Сотрудники полиции оперативно сняли плакат. Мужчины объявлены в розыск.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На плакате был изображён мужчина, сидящий на свинье и призывающий отправиться на Москву. Нарушителей на камеру засняли очевидцы. Отмечается, что передвигались они на «Рено Логане». Сотрудники полиции оперативно сняли плакат. Мужчины объявлены в розыск.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова