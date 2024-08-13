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В Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву»

13 августа 2024, 09:20
Фото: istock/blinow61

Фото: istock/blinow61

В Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву». Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел десятого августа. Плакат мужчины повесили на заборе, ограждающем железнодорожные пути на Колодезной улице. Сообщается, что после этого они скрылись на автомобиле с Георгиевской лентой на лобовом стекле.

На плакате был изображён мужчина, сидящий на свинье и призывающий отправиться на Москву. Нарушителей на камеру засняли очевидцы. Отмечается, что передвигались они на «Рено Логане». Сотрудники полиции оперативно сняли плакат. Мужчины объявлены в розыск.



Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины используют автотранспорт скорой медицинской помощи для перемещения личного состава. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#розыск
#мужчины
#сотрудники
#лнр
Стали известны новые подробности дела о мошенничестве с армейскими сухпайками
В Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с армейскими сухпайками
13 августа 2024, 05:20

Фото: istock/tanyss

В Новой Москве состоялись обыски в связи с делом о мошенничестве, связанном с поставками сухпайков для российской армии, сообщает РИА Новости. Обыски были проведены в квартире, принадлежащей одному из подозреваемых.
В апреле этого года Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову — по обвинению в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны России.

По версии следствия, стоимость контрактов с Минобороны была завышена путем фиктивного увеличения расходов на приготовление пищи, в то время как качество продукции не соответствовало условиям контрактов. Ущерб от действий обвиняемых составил 1,3 миллиарда рублей.

Кроме того, в рамках дела был арестован генерал Дмитрий Булгаков, который, по мнению следствия, лоббировал интересы комбината и действовал как посредник между Минобороны и ГПК. В частности, сообщалось, что в пайках для армии мясо говядины заменялось на свинину и курятину, а энергетическая ценность продуктов была занижена.

Обыски были проведены для изъятия предметов, документов и электронных носителей информации, которые могут иметь доказательственное значение для расследования. Обвинение в мошенничестве предъявлено руководителям предприятия в рамках части 4 статьи 160 УК РФ.

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#суд
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#мясо
#ущерб
#минобороны
#рф
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Полиция арестовала мужчину за отрезанный пенис соседа после спора о земле
The Thaiger: полиция арестовала мужчину, который отрезал соседу пенис
13 августа 2024, 04:50

Фото: istock/AndreyPopov

В провинции Кампхэнгпхет на севере Таиланда полиция арестовала 58-летнего мужчину по имени Афифат за жестокое нападение на его соседа. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Жена Нивата, обеспокоенная отсутствием мужа, обнаружила его тело и немедленно сообщила в полицию.

В тот день полицейские прибыли на место происшествия после вызова. Они обнаружили 53-летнего Нивата лежащего на обочине дороги в состоянии шока и с многочисленными травмами, включая отсутствие пениса. Рядом с ним был разбитый мотоцикл, что указывало на насильственное нападение. Осмотр места происшествия подтвердил, что нападение было предварительно спланированным.

Следствие установило, что Ниват и Афифат часто ссорились из-за спора о границах их участков. Афифат продал Нивату часть своей земли, но тот не выплатил оставшиеся 30 тысяч батов. Этот долг и нарушение условий сделки стали причиной их конфликтов.

Афифат отрицал свою причастность к нападению, однако, после обыска, на котором был найден спрятанный в пруду нож, он признал свою вину. Афифат рассказал, что давно планировал преступление и решил отрезать пенис Нивата, чтобы создать ложный след, указывающий на ревность как мотив преступления.

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#преступление
#нападение
#нож
#следствие
#полицейские
#происшествия
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Взрыв прогремел в Екатеринбурге у ТЦ «Мега», после начался крупный пожар
Сильный пожар в Екатеринбурге начался после взрыва у ТЦ «Мега»
13 августа 2024, 01:57

Фото: Фотобанк Московской области

Взрыв прогремел в Екатеринбурге у ТЦ «Мега» этой ночью, 13 августа. После начался крупный пожар. По сообщению очевидцев, зарево от пожара и высокий столб дыма наблюдаются в районе местного садового товарищества на улице Металлургов.
По информации местных жителей, горят жилые дома. Огонь успел распространиться на площади 250 квадратных метров, сообщает портал Е1, со ссылкой на пресс-службу МЧС по Свердловской области.

С огнем борются 13 пожарных и техника. Информация о пострадавших уточняется. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон. Также рассматривается версия с поджогом. Точную причину возгорания предстоит определить пожарным экспертам. Сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия пожара.


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#мчс
#техника
#сотрудники
#дома
#пожар
#екатеринбург
#взрыв
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Умер бывший глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин
Глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин скончался в возрасте 82 лет
13 августа 2024, 00:02

Фото: istock/iZhenya

В возрасте 82 лет скончался бывший глава Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) Виктор Мишин. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с ТАСС.

«Сегодня ночью на 82-м году жизни ушел из жизни Виктор Максимович Мишин. Давайте поклонимся его светлой памяти», — сказал Зюганов, подчеркнув значимость вклада Мишина в развитие страны.
Зюганов охарактеризовал Мишина как грамотного, инициативного и профессионального человека.

«Он был очень опытным комсомольским организатором. Все крупные события в советское время, от Олимпиады до строительства БАМа, находились под его руководством», — добавил Зюганов.
Лидер КПРФ также отметил, что уникальный опыт, который имели комсомольские лидеры того времени, будет крайне востребован в нынешних условиях.

Занимавший пост главы ЦК ВЛКСМ Мишин оставил заметный след в истории. Он участвовал в организации Олимпиады-1980 в Москве и в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Его работа и достижения стали важной частью общественной и политической жизни СССР.

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#лидер
#кпрф
#смерть
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Террорист напал с топором на людей во дворе мечети в Турции
Неизвестный с топором порубил пять человек во дворе мечети в Турции
12 августа 2024, 23:49

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В турецком городе Эскишехир произошло нападение на мечеть Тепебаши. Вооруженный ножом и топором мужчина в черной одежде с нашивками нацистской танковой дивизии СС ворвался в здание и напал на людей. Об этом сообщает турецкая газета Haberturk.
По данным издания, террорист ранил пятерых человек, сидевших в чайном домике рядом с мечетью. Оказавшиеся неподалеку полицейские задержали террориста, который после атаки пытался сбежать.

Пострадавших увезли в местную больницу. Два человека находятся в критическом состоянии, сообщают турецкие СМИ. Предварительно, причиной нападения на мечеть мог стать конфликт в компьютерной игре, но эти данные пока официально не подтверждают.

Официальные власти Турции пока не комментируют произошедшее. Представители мусульманской общины осудили атаку и призвали к спокойствию.

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*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#конфликт
#данные
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#мечеть
#человек
#полицейские
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Дыра в бедре появилась у россиянки после массажа
12 августа 2024, 21:03

Фото: iStock/Svitlana Hulko

Жительница Ставрополья получила дыру в бедре после сеанса аппаратного массажа у специалиста из Минеральных вод.
Уточняется, что мастер аппаратного массажа прожгла бедро девушке и приняла травму за аллергическую реакцию. Теперь женщине предстоит пересадка кожи.

Отмечается, что во время сеанса пострадавшая говорила о жжении, однако мастер никак не реагировала и утверждала, что так и должно быть. Арсое процедуры у девушки возникло покраснение и впадина, но специалист успокоила её и сказала, что это также норма и через пару дней всё пройдёт. Однако этого не случилось.

«Я консультировалась с другими специалистами по массажу и узнала, что при таких процедурах обязательно используется контактный гель, чего не сделала данный специалист. Дома я отправила ей фото с появившимися волдырями, на что получила раздражённые ответы, что так и должно быть и через два дня всё пройдет, чего не произошло! Я обратилась в дежурную больницу в Пятигорске, где мне оказали первую помощь и диагностировали ожог первой-второй степени», — приводит Газета.ру слова пострадавшей.

Сейчас у девушки термический ожог, ей уже провели операцию некрэктомии. Далее ей предстоит перенести пересадку кожи.

Ранее подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Подольске, в результате которого пострадали женщина и её малолетний сын.

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#услуги
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Супруг погибшей под обстрелом ВСУ беременной Нины пытается вывезти тело жены
Родные не могут забрать тело расстрелянной ВСУ в Судже беременной Нины
12 августа 2024, 21:01

Фото: Минтранс МО

Тело убитой 6 августа боевиком ВСУ беременной 24-летней Нины Кузнецовой еще не вывезли из Суджи. Об этом сообщил ее супруг Артем Кузнецов. Мужчина рассказал, что с 7 августа он пытается организовать вывоз тела своей беременной жены.

«Мне помогают семьи, военные и волонтеры. Ситуация сложная, сроков нет, нужно ждать. Все стараются помочь, но пока безуспешно», – передает слова Артема Lenta.
Свекровь Нины уже просила помочь вывезти тело, которое осталось морге больницы Суджи, где нет электричества.

Нину убили 6 августа, когда она уезжала из Суджи на машине с мамой и годовалым сыном. Супруг ехал впереди на другом автомобиле. В этот момент на трассе из кустов выбежал боевик ВСУ и открыл огонь по мирным людям. Близких Нины ранили.

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Убийства и помощь террористам добавил СК к растрате экс-министру Магомедову из Дагестана
СК вменил содействие терроризму и убийства экс-главе Минспорта Дагестана
12 августа 2024, 21:01

Фото: Фотобанк Московской области

Следственный комитет предъявил обвинение бывшему мэру Кизилюрта и экс-главе Минспорта Дагестана Магомеду Магомедову. Помимо растраты бывшего чиновника обвиняют в содействии терроризму с использованием служебного положения, в групповом убийстве двух и более человек, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия.
По делу с Магомедовым проходит еще один бывший начальник управления физкультуры, спорта и подготовки резерва Минспорта Дагестана Халитбег Махачев. Его обвиняют в растрате. Обоим обвиняемым продлили арест 3 октября 2024 года, сообщают Известия.

Теперь уже бывших чиновников задержал спецназ в октябре 2023 года. После обоих доставили вертолетом в Москву. Во время обысков в доме экс-министра нашли оружие, ящики с черной икрой, драгоценности, деньги и паспорта.

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#суд
#деньги
#арест
#оружие
#минспорта
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Суд заочно осудил режиссёра Вырыпаева на 7,5 лет за фейки о ВС РФ
12 августа 2024, 21:00

Фото: iStock/Zolnierek

Режиссёра Ивана Вырыпаева повторно признали виновным по делу о фейках о ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.
Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы. Поскольку режиссёр находится за пределами России, приговор вынесен заочно.

Также сообщается, что после вынесения приговора Вырыпаеву запрещается администрировать интернет-ресурсы в течение четырёх лет после отбытия основного наказания. Уточняется, что срок отбытия наказания в колонии будет исчисляться с момента экстрадиции режиссёра в Россию или же после задержания на территории страны.

Напомним, что в июле этого года Вырыпаева признали виновным по делу о фейках о российской армии и приговорили его к восьми годам лишения свободы заочно. Однако после этого Мосгорсуд отметил решение и направил дело на повторное рассмотрение.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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#тюрьма
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