Террорист напал с топором на людей во дворе мечети в Турции

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В турецком городе Эскишехир произошло нападение на мечеть Тепебаши. Вооруженный ножом и топором мужчина в черной одежде с нашивками нацистской танковой дивизии СС ворвался в здание и напал на людей. Об этом сообщает турецкая газета Haberturk.
По данным издания, террорист ранил пятерых человек, сидевших в чайном домике рядом с мечетью. Оказавшиеся неподалеку полицейские задержали террориста, который после атаки пытался сбежать.
Пострадавших увезли в местную больницу. Два человека находятся в критическом состоянии, сообщают турецкие СМИ. Предварительно, причиной нападения на мечеть мог стать конфликт в компьютерной игре, но эти данные пока официально не подтверждают.
Официальные власти Турции пока не комментируют произошедшее. Представители мусульманской общины осудили атаку и призвали к спокойствию.
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Пострадавших увезли в местную больницу. Два человека находятся в критическом состоянии, сообщают турецкие СМИ. Предварительно, причиной нападения на мечеть мог стать конфликт в компьютерной игре, но эти данные пока официально не подтверждают.
Официальные власти Турции пока не комментируют произошедшее. Представители мусульманской общины осудили атаку и призвали к спокойствию.
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Лия Мурадьян