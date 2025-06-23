Неизвестные забили до смерти главу центра «Ростов без наркотиков»
В Ростове известный общественник Станислав Горяинов трагически погиб. По данным 161.RU, мужчина ушёл на срочную встречу, а вернулся домой сильно избитым. Горяинов был основателем центра «Ростов без наркотиков», в котором помогали наркозависимым и вели борьбу с наркодилерами.
Поздним вечером 21 июня руководитель православного центра по борьбе с наркоманией ушел на срочную встречу, а вернулся буквально через час сильно избитым. Со слов матери Горяинова, он пришёл весь в крови, с сильно повреждённым языком. Разговаривать погибший не мог вообще, только мычал.
На вопросы врачей скорой помощи, о том, что случилось, Станислав показывал кулак, направляя его прямо в рот. От госпитализации он категорически отказывался. Позже состояние общественника ухудшилось и мужчина умер.
По факту смерти Горяинова возбуждено уголовное дело. Его расследуют по статье о нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть человека.
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