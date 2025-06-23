Неизвестные забили до смерти главу центра «Ростов без наркотиков»

23 июня 2025, 20:33

Борец с наркодилерами был избит до смерти

Фото: Istock/m-gucci

В Ростове известный общественник Станислав Горяинов трагически погиб. По данным 161.RU, мужчина ушёл на срочную встречу, а вернулся домой сильно избитым. Горяинов был основателем центра «Ростов без наркотиков», в котором помогали наркозависимым и вели борьбу с наркодилерами.