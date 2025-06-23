Россиянин насиловал свою малолетнюю дочь с подругой и поплатился

23 июня 2025, 15:47

В Брянске осудили мужчину за изнасилование малолетней дочери и ее подруги

Фото: iStock/Yingko

В Брянске мужчину осудили за изнасилование малолетней дочери и ее подруги. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции города.