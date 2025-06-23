Россиянин насиловал свою малолетнюю дочь с подругой и поплатился

В Брянске осудили мужчину за изнасилование малолетней дочери и ее подруги
Фото: iStock/Yingko

В Брянске мужчину осудили за изнасилование малолетней дочери и ее подруги. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции города.



Согласно информации следствия, мужчина насиловал свою 12-летнюю дочь и ее 13-летнюю подругу. Экспертиза установила у него расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии.

Преступник во всем сознался. Он признан виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Злоумышленника приговорили к 18 годам колонии общего режима. Также ему назначена мера принудительного наблюдения и лечения у психиатра. В пользу каждой из пострадавших взыскано по 500 тыс. рублей.

Екатерина Коршунова

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