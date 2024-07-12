Неизвестные залили красной краской посольство Чехии в Москве

Фото: IStock/ojos de hojalata
Неизвестные облили красной краской посольство Чехии в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Кем именно оказались вандалы не уточняется. Залитыми оказались ограждение и турникет на входе в представительское учреждение.
Работники муниципальных служб уже работают на месте. В это время местность патрулируют сотрудники Росгвардии.
Ранее сообщалось, что в Норвегии мужчина в инвалидной коляске пытался поджечь королевский дворец, кинув в него две бутылки с зажигательной смесью. Пожар был быстро ликвидирован.
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Работники муниципальных служб уже работают на месте. В это время местность патрулируют сотрудники Росгвардии.
Ранее сообщалось, что в Норвегии мужчина в инвалидной коляске пытался поджечь королевский дворец, кинув в него две бутылки с зажигательной смесью. Пожар был быстро ликвидирован.
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Олег Дикий