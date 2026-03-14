Иран поразил пять американских самолетов-заправщиков в Саудовской Аравии
Иранские ракетные атаки по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии привели к повреждению пяти самолетов-заправщиков ВВС США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Автор материала подчеркнул, что американские вооруженные силы активно используют базу в своих целях, в том числе в рамках операции «Эпическая ярость». По его словам, все цели Иран поразил за последние несколько дней.
В центральном командовании США воздержались от комментариев по поводу вероятной потери стратегического ресурса. По данным издания, американские ВВС имеют суммарно как минимум семь самолетов-заправщиков, включая два КС-135, которые недавно были повреждены или уничтожены.
