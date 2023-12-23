Рогов: Украинский БПЛА разрушил жилой дом в Бердянске

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В пятницу, 22 декабря, вечером украинские БПЛА атаковали город Бердянск в Запорожской области. Один из беспилотников стал причиной разрушения жилого дома, проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Телеграм-канале.
«По счастливой случайности проживавший в нем мужчина не пострадал, однако строение более не пригодно для проживания», — написал Рогов.
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Диана Аванесян