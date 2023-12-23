Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Рогов: Украинский БПЛА разрушил жилой дом в Бердянске

Рогов: Украинский БПЛА разрушил жилой дом в Бердянске

23 декабря 2023, 03:40
Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В пятницу, 22 декабря, вечером украинские БПЛА атаковали город Бердянск в Запорожской области. Один из беспилотников стал причиной разрушения жилого дома, проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Телеграм-канале.

В публикации говорится, что благодаря системам РЭБ и ПВО над жилыми кварталами Бердянска нейтрализовали шесть вражеских дронов. При этом один из БПЛА упал на жильё мужчины.

«По счастливой случайности проживавший в нем мужчина не пострадал, однако строение более не пригодно для проживания», — написал Рогов.

Читайте также:

В Подольске сбит вражеский беспилотник, летевший на Москву

В международном аэропорту Калуги ввели план «Ковер» из-за налета украинских БПЛА

МО РФ: Расчёты «Ураганов» уничтожили скопление бронетехники ВСУ
#беспилотник
#бпла
#всу
#рф
#пво
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Хабаровском крае грузовой поезд столкнулся с автомобилем
23 декабря 2023, 02:27

Фото: iStock/teppakorn_tongboonto

В Амурском районе Хабаровского края грузовой поезд столкнулся с автомобилем. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в cобственном Telegram-канале.
«[Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура] проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения грузового поезда с остановившемся в габарите пути автомобилем», — говорится в сообщении надзорного ведомства (цитата газеты «Известия»)

Уточняется, что ДТП произошло на перегоне «Падали-Эльбан» Дальневосточной железной дороги/ Из-за столкновения локомотив вышел из колеи пути без опрокидывания, пострадавших нет. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы.

Читайте также:

В Домодедове тепловоз снёс застрявший на путях «КамАЗ»

Спасатели помогли водителю, выжившему в ДТП с грузовым поездом

В Краснодарском крае 16 человек пострадали в ДТП с маршруткой и бензовозом
#столкновение
#поезд
#автомобиль
#дтп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задержан замгендиректора «Роскосмоса» Фролов
СК: Замгендиректора «Роскосмоса» Фролов задержан по делу о мошенничестве
23 декабря 2023, 02:10

Фото: iStock/Rawf8

В «Роскосмосе» сообщили о задержании заместителя гендиректора госкорпорации Олега Фролова. Детали обвинения и следственных мероприятий в его отношении находятся в ведении СК РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Как уточнили в Следственном комитете, Фролова и индивидуального предпринимателя (представителя коммерческой организации) обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

По версии следователей, заместитель генерального директора «Роскосмоса» вступил в преступный сговор с ещё двумя соучастниками преступления. СК утверждает, что они похитили из госбюджета не менее 435 млн. руб.

Читайте также:

В Псковской области две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству погибли в ДТП

Стало известно, кто первым донёс в полицию на вечеринку Ивлеевой

Во Франции пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта
#человек
#ск
#мошенничество
#роскосмос
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: Сухогруз Blue Shark сняли с мели под Анапой
23 декабря 2023, 01:29

Фото: iStock/InfinitumProdux

Сухогруз Blue Shark сняли с мели в посёлке Витязево под Анапой силами Росморречфлота и начали буксировку к ближайшей гавани. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
В морском агентстве дополнили, что его буксируют для того, чтобы экипаж смог опробовать работу главного двигателя, а также других систем и оборудования. В дальнейших планах спасателей обеспечить постановку судна на якорь в границах порта «Кавказ».



Ранее водолазы обследовали состояние 160-метрового судна, проанализировали повреждения и дали добро на транспортировку. Буксировка стала возможна из-за того, что владелец судна вышел на связь с властями.

Напомним, сухогруз был пришвартован в порту Тамани, однако во время шторма его сорвало с якоря и отнесло почти на 60 километров в сторону, к посёлку Витязево, где судно и село на мель. Blue Shark принадлежит компании White Shark Shipping LTD-LIB, которая базируется в Греции. В настоящее время на борту корабля находятся несколько видов судовых запасов: мазут, дизельное топливо, вода, балласт, а также груз ячменя — 2746 тонн.

Читайте также:
Севший во время шторма на мель сухогруз Blue Shark готовят к эвакуации

Сухогруз Blue Shark штормом выбросило на мель в районе Анапы

В порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа



#судно
#корабль
#шторм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве нашли мёртвым актёра из сериала «СашаТаня»
МК: В Москве нашли мёртвым актёра из сериала «СашаТаня» Егора Найдовича
23 декабря 2023, 01:11

Фото: iStock/jorgeantonio

В Москве обнаружен мёртвым российский актёр Егор Найдович, сыгравший в сериале «СашаТаня». Его тело нашёл сосед, с которым они совместно арендовали квартиру, пишет «МК».
«Тело мужчины обнаружил сосед, с которым погибший арендовал трехкомнатную жилплощадь на улице Академика Комарова. Когда жилец с супругой вернулся домой, то увидел бездыханное тело Найдовича, лежащее на кровати», — говорится в публикации.

Егору Найдовичу было 43 года. По словам соседа, в последнее время он мало снимался, а большую часть времени тратил на написание сценариев. Он также добавил, что актёр стал «крепко выпивать», что могло сказаться на его здоровье.

Читайте также:

Ушел из жизни актёр из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»

Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

Актер из фильма «Географ глобус пропил» умер в возрасте 32 лет
#погибший
#здоровье
#мужчины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта
23 декабря 2023, 00:50

Фото: iStock/AUFORT JEROME

Во Франции контртеррористические службы под руководством Национальной антитеррористической прокуратуры задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта. Об этом пишет Est Republicain.
«Антитеррористическая операция, проводимая из Парижа Национальной антитеррористической прокуратурой (PNAT), прошла 22 декабря в департаменте Мерт-и-Мозель. Пять человек были одновременно задержаны в рамках операций в городе Нанси, коммунах Вандевр-ле-Нанси и Туль», — говорится в публикации.

В настоящее время идёт расследование по факту создания преступной террористической группы, подготавливавшей ряд преступлений, которые связаны с посягательством на жизнь людей.

Читайте также:

В Псковской области две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству погибли в ДТП

Daily Mail: В Лондоне неизвестные украли дорожный знак с граффити Бэнкси

Прокуратура: Учеников школы в Свердловской области госпитализировали после драки
#человек
#расследование
#франция
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Зеркало недели»: Взрывы звучат на подконтрольной Киеву части Херсонской области
23 декабря 2023, 00:41

Фото: iStock/Ianm35

На подконтрольной официальному Киеву территории Херсонской области прозвучали взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Каких-либо иных подробностей не приводится.
В настоящий момент в контролируемых властями Украины районах Херсонской области воздушная тревога отменена.
В «красной зоне» при этом находятся Винницкая и Сумская области страны.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

«Страна.ua»: В Черкасской области прогремели взрывы

В Харькове и Киеве слышны взрывы

ТСН: Взрывы раздались в Киеве, Чернигове, Херсоне и Черкасской области Украины
#херсонская область
#взрывы
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Псковской области две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству погибли в ДТП
23 декабря 2023, 00:25

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Псковской области в ДТП погибли две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству и государственному технадзору, а также водитель автобазы правительства региона. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своём Телеграм-канале.
«Сегодня в страшной аварии в Пустошкинском районе погибли сотрудницы Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Ирина Павлова и Татьяна Ермакова. Погиб и водитель автобазы правительства Псковской области — Андрей Булин», — говорится в публикации.

Ведерников добавил, что власти Псковской области окажут семьям погибших всю необходимую помощь.

Читайте также:

В Алма-Ате три человека погибли в ДТП из-за буйного пассажира автобуса

СК: В Дагестане водитель легкового автомобиля сбил инспектора ДПС

Водитель погиб в ДТП с горящей «Газелью» на трассе в Подмосковье
#дтп
#водитель
#аварии
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Daily Mail: В Лондоне неизвестные украли дорожный знак с граффити Бэнкси
22 декабря 2023, 23:56

Фото: iStock/melis82

В Лондоне украли дорожный знак с граффити анонимного уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, работу украли двое неизвестных, которые приехали к месту на мотоцикле спустя час после того, как художник признал своё авторство. Речь идёт о столбе с изображённым знаком СТОП и тремя дронами.

Очевидцы сняли видео, на котором мужчина с помощью болтореза открепляет знак от столба и убегает с ним.

Читайте также:

​В Италии 93-летний экс-тренер сборной по фехтованию отправил грабителя в нокаут

Двоих мужчин, поцеловавшихся на вечеринке Ивлеевой, задержат силовики

Прокуратура: Учеников школы в Свердловской области госпитализировали после драки
#видео
#художник
#мужчина
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прокуратура: Учеников школы в Свердловской области госпитализировали после драки
22 декабря 2023, 23:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате ссоры между подростками в школе Нижнего Тагила, подростков пришлось госпитализировать, об этом сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры.
Как сообщили в надзорном ведомстве, конфликт в нижнетагильской школе №40 стартовал ещё 19 декабря и продлился несколько дней. По факту произошедшего была инициирована проверка.

«По предварительной информации, ученик 11-го класса оскорбил девятиклассницу. После этого ее одноклассники устроили драку с ними. Некоторых после потасовки доставили в больницу», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

В каком состоянии и с какими травмами дети попали в больницу – в прокуратуре не уточнили.

Читайте также:

Мэра Елизово Гаглоишвили подозревают в пьяной драке на базе отдыха

Капитан полиции открыл стрельбу по пьяным уголовникам в кальянной

В Приморье школьники избили ровесника и сняли ролик с треком из «Слова пацана»
#проверка
#дети
#конфликт
#драка
#прокуратура
#школа
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф