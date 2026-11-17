В США остановилось движение поездов по неизвестной причине
В районе Вашингтона временно прекращено движение поездов. Как проинформировала Национальная железнодорожная пассажирская корпорация США (Amtrak), муниципальные органы ввели ограничения на использование ж/д путей.
В организации уточнили, что меры коснулись железнодорожного сообщения в Вашингтоне (округ Колумбия). При этом компания не раскрывает ни причины введения ограничений, ни предполагаемые сроки восстановления движения. По предположению министра транспорта США Шона Даффи, причиной сбоя могла стать попытка заменить старую проводку в ходе планового техобслуживания.
Ранее в США во всех аэропортах страны временно приостановили вылеты. Ограничения действовали примерно 4,5 часа — это третий подобный инцидент за всю историю страны.
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