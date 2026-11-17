17 ноября 2026, 00:49

Фото: iStock/Oliver Peric

В районе Вашингтона временно прекращено движение поездов. Как проинформировала Национальная железнодорожная пассажирская корпорация США (Amtrak), муниципальные органы ввели ограничения на использование ж/д путей.