12 августа 2025, 14:03

Фото: iStock/???? ??????

В Москве пьяный мужчина пытался проникнуть в мужской монастырь. Об этом сообщает пресс-служба столичной Росгвардии.





Дебошира остановили сотрудники ведомства. Росгвардия приехала на место после сигнала «Тревога». Как оказалось, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался попасть на территорию охраняемого монастыря. При этом 25-летний молодой человек всячески игнорировал замечания и вел себя агрессивно.





«Получив отказ, 25-летний гражданин стал вести себя агрессивно и на замечания не реагировал. Правонарушитель был задержан сотрудниками вневедомственной охраны. Свой поступок мужчина объяснил желанием прогуляться по монастырю», — передает пресс-служба ведомства.