В Кишинёве нашли мёртвым бывшего судью Апелляционной палаты

Фото: iStock/gorodenkoff

В Кишиневе обнаружили тело бывшего судьи Апелляционной палаты Михаила Диакону. Об этом сообщает молдавское издание Pulsmedia.md.



Ранее Высший совет магистратуры Молдовы, ответственный за судейское самоуправление, утвердил решение специальной антикоррупционной комиссии о непрохождении Диакону аттестации, что могло сказаться на его карьере.

По информации издания, тело Михаила Диакону было найдено под одним из мостов в Кишиневе. По предварительным данным рассматривается версия самоубийства.

Расследование инцидента продолжается, причины и обстоятельства смерти устанавливаются.

Анастасия Чинкова

