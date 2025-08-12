В Кишинёве нашли мёртвым бывшего судью Апелляционной палаты
В Кишиневе обнаружили тело бывшего судьи Апелляционной палаты Михаила Диакону. Об этом сообщает молдавское издание Pulsmedia.md.
Ранее Высший совет магистратуры Молдовы, ответственный за судейское самоуправление, утвердил решение специальной антикоррупционной комиссии о непрохождении Диакону аттестации, что могло сказаться на его карьере.
По информации издания, тело Михаила Диакону было найдено под одним из мостов в Кишиневе. По предварительным данным рассматривается версия самоубийства.
Расследование инцидента продолжается, причины и обстоятельства смерти устанавливаются.
Читайте также: