Неизвестный хищник растерзал 42-летнего мужчину
В Малайзии неизвестный хищник растерзал и съел 42-летнего мужчину. Об этом сообщает Malay Mail.
Погибшего звали Замбери Ангах. Днём 21 сентября он отправился в джунгли собирать растения и не вернулся. Вечером полиция вместе с местными жителями начала поиски. Вскоре останки мужчины обнаружили в бамбуковых зарослях — он боролся до последнего.
Хищник оттащил свою жертву примерно на 200 метров от места предполагаемого нападения. Нижняя часть тела была обглодана, на шее остались следы от укусов. Какое именно животное напало, пока неизвестно. По собранным на месте уликам власти подозревают тигра.
Депутат местного совета уже связался с семьёй Ангаха и оказал ей материальную помощь. Испуганным людям пообещали, что установят ловушки в районе нападения, чтобы разобраться с опасным зверем.
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