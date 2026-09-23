Неизвестный хищник растерзал 42-летнего мужчину

23 сентября 2026, 04:31

Malay Mail: В Малайзии неизвестный хищник задрал и съел 42-летнего мужчину

Фото: iStock/Byrdyak

В Малайзии неизвестный хищник растерзал и съел 42-летнего мужчину. Об этом сообщает Malay Mail.