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Один человек погиб и трое пострадали при пожаре в Улан-Удэ

Фото: iStock/Iulianna Est

В Улан‑Удэ в результате пожара погибла женщина, ещё трое мужчин пострадали. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС по Республике Бурятия.



Сигнал о возгорании в доме на улице Бетховена поступил 23 июля. Когда пожарные прибыли на место, пламя охватило веранду, крышу здания и надворные постройки; существовала опасность, что огонь перекинется на соседние строения. При тушении спасатели обнаружили тело женщины 1956 года рождения. Трёх пострадавших с ожогами разной степени тяжести доставили в больницу.

Для ликвидации пожара задействовали 19 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники. Установлением причины возгорания займётся дознаватель ведомства, добавили в пресс-службе.

Александр Огарёв

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