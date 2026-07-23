Преступники расстреляли журналиста в Мексике

23 июля 2026, 05:42

Журналист Лейва погиб в результате вооружённого нападения в Мексике

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В мексиканском штате Оахака погиб журналист Франсиско Алехандро Лейва. Его застрелили двое неизвестных на мотоцикле, сообщает газета El Universal.