Преступники расстреляли журналиста в Мексике
В мексиканском штате Оахака погиб журналист Франсиско Алехандро Лейва. Его застрелили двое неизвестных на мотоцикле, сообщает газета El Universal.
Трагедия случилась в муниципалитете Сан‑Пабло‑Этла. По сведениям издания, двое преступников открыли огонь по журналисту, когда тот находился возле уличной точки общепита.
Франсиско Лейва в прошлом руководил местной телерадиовещательной сетью CORTV, а в последние годы публиковал авторские материалы, в которых нередко высказывал критику в адрес губернатора Оахаки Саломона Хары. Глава штата осудил преступление и пообещал, что виновных привлекут к ответственности. Для расследования случившегося власти намерены задействовать экспертов Генеральной прокуратуры Мексики, специализирующихся на преступлениях против свободы слова.
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