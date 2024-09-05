Неизвестный изуродовал лицо девушки, швырнув в неё стакан в ресторане

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Мужчина изуродовал лицо девушки, бросив в неё стакан в ресторане. Об этом сообщает телеканал «360» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл в Алтайском крае. Девушка сидела в компании друзей в ресторане. В какой-то момент к ним подошёл один из посетителей, который что-то сказал девушке, после чего разбил стакан об её голову.
После этого неадекватный гость порезал ещё и её друга.
Оба пострадавших обратились за медицинской помощью в больницу.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего. В настоящее время непонятно, что стало причиной такой агрессии, и на фоне чего произошёл конфликт.
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После этого неадекватный гость порезал ещё и её друга.
Оба пострадавших обратились за медицинской помощью в больницу.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего. В настоящее время непонятно, что стало причиной такой агрессии, и на фоне чего произошёл конфликт.
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Анастасия Чинкова