Подмосковные росгвардейцы задержали по горячим следам угонщика электровелосипеда

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Мужчину, укравшего велосипед с электрическим приводом, сумели задержать по горячим следам сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Хозяин электровелосипеда припарковал его во дворе дома. Заметив пропажу, он сообщил о краже в полицию. Эту информацию передали росгвардейцам, находившимся на маршруте патрулирования. Через несколько минут после сообщения патруль заметил мужчину, который ехал на велосипеде, совпадающим по описанию с похищенным», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии остановили велосипед, задержали злоумышленника и доставили его в полицию. Задержанным оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за распространение наркотиков. По факту кражи велосипеда проводится проверка.
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