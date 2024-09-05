«Задержалась на работе»: в Донецке парень забил возлюбленную до смерти

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В Донецке парень до смерти избил свою возлюбленную, которая опоздала домой с работы и не смогла объяснить почему задержалась. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе. Отмечается, что ревнивца уже задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.
По данным издания, все произошло ночью 22 августа, когда пара разругалась из-за случившегося, а на следующий день молодой человек напился и слетел с катушек. Парень схватил девушку за волосы, выволок в душевую комнату общежития и начал жестоко избивать.
Только когда девушка упал на пол, потеряв сознание, нападавший остановился и выволок в общий коридор, надеясь привести ее в чувства. Однако возлюбленная уже была мертва.
В полиции возбудили уголовное дело, подозреваемый во всем сознался. Максимальный срок инкриминируемой ему статьи — 15 лет колонии.
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Только когда девушка упал на пол, потеряв сознание, нападавший остановился и выволок в общий коридор, надеясь привести ее в чувства. Однако возлюбленная уже была мертва.
В полиции возбудили уголовное дело, подозреваемый во всем сознался. Максимальный срок инкриминируемой ему статьи — 15 лет колонии.
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Данил Пономарев