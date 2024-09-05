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«Задержалась на работе»: в Донецке парень забил возлюбленную до смерти

Mash: в Донецке парень до смерти избил возлюбленную за опоздание с работы
05 сентября 2024, 12:40
Фото: iStock/Backiris

Фото: iStock/Backiris

В Донецке парень до смерти избил свою возлюбленную, которая опоздала домой с работы и не смогла объяснить почему задержалась. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе. Отмечается, что ревнивца уже задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.
По данным издания, все произошло ночью 22 августа, когда пара разругалась из-за случившегося, а на следующий день молодой человек напился и слетел с катушек. Парень схватил девушку за волосы, выволок в душевую комнату общежития и начал жестоко избивать.

Только когда девушка упал на пол, потеряв сознание, нападавший остановился и выволок в общий коридор, надеясь привести ее в чувства. Однако возлюбленная уже была мертва.



В полиции возбудили уголовное дело, подозреваемый во всем сознался. Максимальный срок инкриминируемой ему статьи — 15 лет колонии.

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Умерла мать девочки, погибшей при ударе ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке
05 сентября 2024, 13:15

Фото: iStock/maxim4e4ek

До четырёх человек увеличилось число жерт удара ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что ещё одной жертвой стала женщина 1988 года рождения, дочь которой ранее скончалась от ран в результате того же украинского удара.

Днём ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из артиллерийского оружия натовского калибра 155 миллиметров. Ракеты прилетели в здания рынка «Сокол».

В результате этого удара на месте погибли три человека: мужчина 1989 года рождения, а также двое подростков 13 и 15 лет. Кроме того, были ранены тринадцать человек, в числе которых ребёнок.

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Неизвестные сожгли могилу ветерана СВО под Екатеринбургом
05 сентября 2024, 12:31

Фото: iStock/dragana991

Неизвестные сожгли могилу ветерана СВО под Екатеринбургом. Об этом сообщает агентство URA.RU.
Отмечается, что это произошло в посёлке Монетном в Свердловской области. Неизвестные подожгли могилу Владимира Кожевникова, который был награждён медалями «За храбрость» II степени и «За службу в военной разведке».

Родственники погибшего солдата считают, что правоохранительные органы должны завести уголовное дело по факту осквернения могилы героя. Также они утверждают, что такие действия можно считать дискредитацией ВС РФ и СВО.

Ранее сообщалось, что на Камчатке могилу для погибшего участника СВО вырыли прямо посреди дороги.

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#вандализм
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Подмосковные росгвардейцы задержали по горячим следам угонщика электровелосипеда
05 сентября 2024, 12:01

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Мужчину, укравшего велосипед с электрическим приводом, сумели задержать по горячим следам сотрудники Чеховского отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Хозяин электровелосипеда припарковал его во дворе дома. Заметив пропажу, он сообщил о краже в полицию. Эту информацию передали росгвардейцам, находившимся на маршруте патрулирования. Через несколько минут после сообщения патруль заметил мужчину, который ехал на велосипеде, совпадающим по описанию с похищенным», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии остановили велосипед, задержали злоумышленника и доставили его в полицию. Задержанным оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за распространение наркотиков. По факту кражи велосипеда проводится проверка.

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#чехов
#росгвардия
#кража
#угон
#велосипед
#криминал
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В Подольске самосвал врезался в легковушку, пострадала водитель и трое детей
05 сентября 2024, 11:31

Фото: пресс-служба прокуратуры МО

ДТП с участием самосвала и легкового автомобиля произошло в четверг, 5 сентября, около 8 утра на 195-м километре трассы А-107 на территории Подольского городского округа, в аварии пострадали четыре человека. Расследование происшествия взяла под контроль Подольская прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Предварительно установлено, что водитель самосвала совершил попутное столкновение с легковой машиной, ожидавшей возможности совершить поворот. В результате ДТП пострадала женщина, управлявшая легковым автомобилем, и трое её несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Прокуратура округа контролирует установление обстоятельств аварии. Ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по её итогам.

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#прокуратура
#дети
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Около генконсульства Израиля в Мюнхене прозвучали выстрелы
05 сентября 2024, 11:19

Фото: iStock/picturesd

В районе здания генконсульства Израиля в Мюнхене прозвучали выстрелы. Об этом пишет издание Focus.
В четверг утром, в день годовщины теракта на Мюнхенской олимпиаде, у здания Генерального консульства Израиля в Мюнхене прогремела серия выстрелов. После этого, как пишет газета Süddeutsche Zeitung, были слышны крики «Бегите! Бегите!».

В настоящее время отсутствует информация о погибших и пострадавших.

Напомним, что 5 сентября – годовщина теракта, произошедшего в 197 году в ходе проведения Олимпийских игр в Мюнхене. В этот день боевики открыли огонь по членам сборной Израиля. В результате погибли 11 человек.

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#выстрел
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Трое студентов выпали из окна во время прохождения квеста
Трое студентов выпали из окна во время прохождения квеста в Стерлитамаке
05 сентября 2024, 10:57

Фото: iStock/maxim4e4ek

Трое российских студентов выпали из окна во время прохождения квеста «Фобия», пишет Telegram-канал Mash Batash.
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Стерлитамак в Башкирии. Молодые люди отправились на квест. По сюжету один из актёров прижал парней к окну электрошокером, однако рама не выдержала и студенты выпали.

Их оперативно госпитализировали. Медики диагностировали у них сотрясение мозга, у двоих также обнаружились переломы и ушибы.

По данным канала, комнату, в которой произошёл инцидент, закрыли. Остальные же помещения квеста продолжают работать в штатном режиме.

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#окно
#госпитализация
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Жителя Талдома поймали на краже лыжных ботинок и электропилы
05 сентября 2024, 10:20

Фото: iStock/maxim4e4ek

Ранее судимого за кражу 31-летнего жителя Талдомского округа задержали по подозрению в похищении вещей из чужого гаража, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Преступление произошло в посёлке Вербилки Талдомского округа. Следствие установило, что злоумышленник перелез через забор на территорию одного из участков, забрался в незапертый гараж и украл оттуда две пары горнолыжных ботинок, лыжи, четыре велосипеда, электропилу и снегоуборочную машину», — говорится в сообщении.
Отмечается, что преступник несколько раз возвращался в гараж, что забрать понравившееся ему вещи. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали, похищенное имущество было найдено в ходе обыска у него дома.

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Скрытые камеры и секс-игрушки: школьный водитель совратил ученицу в Санкт-Петербурге
05 сентября 2024, 10:16

Фото: iStock/vadimguzhva

Сотрудника элитного учебного заведения в Санкт Петербурге, работающего водителем и фотографом, задержали по подозрению в совершении насильственных действий в отношении 15-летней ученицы. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
В рабочем кабинете школьного водителя обнаружили скрытые видеокамеры, а в квартире – интимные игрушки.

Следственные органы утверждают, что инцидент произошёл непосредственно в учебном заведении, предположительно, в конце предыдущего учебного года.

В отношении 57-летнего Сергея возбуждено уголовное дело по статье, касающейся сексуальных насильственных действий с участием несовершеннолетних. В настоящее время Сергей находится в изоляторе.

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Стало известно, что успел сделать Павел Дуров перед задержанием
TF1 узнал, что перед задержанием Дуров успел зайти в VIP-зал аэропорта
05 сентября 2024, 06:57

Фото: соцсети П. Дурова

Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров перед задержанием в парижском аэропорту Ле-Бурже успел забрать свой багаж и попасть в VIP-зал. Об этом информирует TF1.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.

Павел Дуров, его помощница и телохранитель сели в VIP-лаунже во время проверки документов. В этот момент к ним подошли полицейские и попросили подняться на верхний этаж. Позже они сообщили предпринимателю, что он задержан. По словам источника, бизнесмен «не мог в это поверить».

Ранее в госдуме предупредили уехавших из Российской Федерации об опасности повторения судьбы Дурова. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет отметил, что задержание Павла Дурова показывает избирательность «палочной демократии на Западе».

До этого стало известно, что Дуров был отпущен из-под стражи по решению суда с обязательством внести залог в размере €5 млн. Бизнесмен должен дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там.

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