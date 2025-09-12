Неизвестный купил оружие в даркнете и убил чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко

12 сентября 2025, 22:44

В Омске застрелен чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко

Фото: Istock / serikbaib

В Омске при конфликте с знакомым погиб чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко. По информации следствия, к 31-летнему спортсмену приехал в гости 23-летний мужчина. Между ними произошёл спор, в ходе которого гость достал пистолет и выстрелил Михайленко в голову.