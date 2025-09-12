Неизвестный купил оружие в даркнете и убил чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко
В Омске при конфликте с знакомым погиб чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко. По информации следствия, к 31-летнему спортсмену приехал в гости 23-летний мужчина. Между ними произошёл спор, в ходе которого гость достал пистолет и выстрелил Михайленко в голову.
От полученного ранения спортсмен скончался на месте, ещё до приезда медиков. Эксперты установили, что использовался пистолет ТТ образца 1941 года, не зарегистрированный на подозреваемого. По предварительным данным, оружие было приобретено через теневой сегмент интернета.
После случившегося молодой человек скрылся, однако вскоре был задержан в Новосибирской области. Расследование продолжается.
Читайте также: