Неизвестный мужчина несколько лет шантажировал школьниц из Хакасии ради интимных снимков
Две школьницы из Хакасии отправляли эротические фото и видео секса со своими парнями неизвестному мужчине из чата знакомств. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Местные следователи разыскивают мужчину, который долгое время заставлял школьниц отправлять ему фото и видео интимного характера. Летом 2023 года одна из них, которой на тот момент было 12 лет, списалась с ранее неизвестным ей парнем из бота знакомств. Уже на следующий день девочка начала доверять новому знакомому и отправила ему своё обнажённое фото. Предварительно сообщается, что он перевёл ей немного денег.
После мужчина, представившийся Димой, попросил прислать ему ещё фото, но девочка отказалась. Спустя время переписка возобновилась. Знакомый начал угрожать, что перешлёт единственную фотографию родным девочки, если она не скинет ему ещё фото. Тогда девочка согласилась присылась фото и видео за деньги.
В беседе со следователями подросток рассказала, что несколько раз пыталась прервать общение с Димой, но каждый раз он ей угрожал.
Весной 2025 года он убедил девушку снять видео секса с её парнем и отправить ему. Школьница согласилась.
Вскоре довочка узнала, что её 13-летняя подруга тоже переписывается с Димой. Она также отправляла ему видео секса со своим парнем.
В июне 2025 года первая девушка перестала отвечать Дмитрию и тот действительно отправил фото и видео родителям девочки, которые обратились в полицию.
В настоящее время неизвестного мужчину разыскивает полиция.
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