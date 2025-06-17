Неизвестный мужчина несколько лет шантажировал школьниц из Хакасии ради интимных снимков

17 июня 2025, 15:10

В Хакасии две школьницы отправляли неизвестному интимные фото и видео

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Две школьницы из Хакасии отправляли эротические фото и видео секса со своими парнями неизвестному мужчине из чата знакомств. Об этом пишет Telegram-канал Baza.