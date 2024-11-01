Неизвестный мужчина попытался поджечь военкомат в Люберцах

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Неизвестный мужчина попытался поджечь военкомат в подмосковных Люберцах. Злоумышленника ищут. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, все случилось вечером 31 октября. Неизвестный мужчина подошел к зданию военного комиссариата на Октябрьском проспекте в Люберцах и положил на подоконник коробку, которая была завернута в тряпку, пропитанную жидкостью для розжига. После этого злоумышленник поджег предмет и быстро скрылся.
В результате поджога полностью выгорела оконная рама. Однако на место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые не дали огню распространиться.
В настоящее время эксперты выясняют, что именно находилось в коробке. Преступника ищут. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье о теракте.
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В результате поджога полностью выгорела оконная рама. Однако на место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые не дали огню распространиться.
В настоящее время эксперты выясняют, что именно находилось в коробке. Преступника ищут. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье о теракте.
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Элина Позднякова