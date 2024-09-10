В Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ

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В Москве силовики задержали предполагаемого наводчика ВСУ, прибывшего в Россию из Узбекистана. Об этом сообщает Mash.
Согласно данным издания, задержанный иностранец фотографировал военкомат Люберец и ещё несколько административных зданий в Москве и области незадолго до сегодняшней массированной атаки ВСУ.
Накануне его выследили, а в телефоне обнаружили фотографии и видео военкоматов в Кузьминках, Люберцах, где 10 сентября зафиксирован прилет вражеского дрона, здания Объединённого военного комиссариата Замоскворецкого и Останкинского района, а также гособъектов в Мещанском районе Москвы.
На допросе мигрант рассказал, что все материалы он отправлял мужчине, с которым познакомился в соцсетях за обещанное вознаграждение. Уже через несколько часов украинские беспилотники атаковали столичный регион. По факту деятельности задержанного возбуждено уголовное дело.
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Накануне его выследили, а в телефоне обнаружили фотографии и видео военкоматов в Кузьминках, Люберцах, где 10 сентября зафиксирован прилет вражеского дрона, здания Объединённого военного комиссариата Замоскворецкого и Останкинского района, а также гособъектов в Мещанском районе Москвы.
На допросе мигрант рассказал, что все материалы он отправлял мужчине, с которым познакомился в соцсетях за обещанное вознаграждение. Уже через несколько часов украинские беспилотники атаковали столичный регион. По факту деятельности задержанного возбуждено уголовное дело.
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Элина Позднякова