Baza: трех подростков обвиняют в поджоге бомбардировщиков под Иркутском

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В попытке поджечь бомбардировщики ТУ-22М на военном аэродроме под Иркутском обвинили трех подростков, пишет Baza. По информации журналистов, юношей арестовали и отправили в изолятор по статье о подготовке теракта. Фигурантам грозит до 20 лет колонии.
Самому младшему из них 15 лет, а двум другим по 17 лет. Подростков взяли в конце сентября. Следователи считают, что они хотели попасть на закрытую территорию военного аэродрома Усольского района для последующего уничтожения самолетов. Брат одного из фигурантов — участник спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, кого трижды попытался сжечь россиянин в Бурятии. Уточнялось, что злоумышленника увидели на камерах видеонаблюдения.
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