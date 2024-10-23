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Baza: трех подростков обвиняют в поджоге бомбардировщиков под Иркутском

23 октября 2024, 13:21
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

В попытке поджечь бомбардировщики ТУ-22М на военном аэродроме под Иркутском обвинили трех подростков, пишет Baza. По информации журналистов, юношей арестовали и отправили в изолятор по статье о подготовке теракта. Фигурантам грозит до 20 лет колонии.


Самому младшему из них 15 лет, а двум другим по 17 лет. Подростков взяли в конце сентября. Следователи считают, что они хотели попасть на закрытую территорию военного аэродрома Усольского района для последующего уничтожения самолетов. Брат одного из фигурантов — участник спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, кого трижды попытался сжечь россиянин в Бурятии. Уточнялось, что злоумышленника увидели на камерах видеонаблюдения.

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«Умру этой ночью»: новые детали гибели журналистки Инессы Паперной в отеле Ташкента и связь с чиновником, подробности
23 октября 2024, 13:16

Погибшая журналистка Инесса Паперная (Фото: соцсети И. Паперной)

Российская журналистка Инесса Паперная трагически погибла в Ташкенте в одном из отелей, где отдыхала со своим спутником. По официальной версии – туристы отравились неустановленным веществом, предположительно – болотным газом. О том, какие еще существуют версии гибели россиян расскажет «Радио 1».

Что известно об Инессе Паперной

Погибшая в Ташкенте журналистка Инесса Паперная (Фото: соцсети И. Паперной)


Инесса Паперная — выпускница Иркутского государственного университета, журналистка. Она работала в таких изданиях, как «Лента» и «Профиль». В последние годы занимала должность в ПАО «ГМК „Норильский никель“». Имела сына от первого брака.

Что произошло


20 октября Инесса и Максим, с которым журналистка прилетела в Узбекистан, должны были вернуться в Москву, но перестали выходит на связь. Родители Максима забили тревогу и обратились к своим родственникам в Ташкенте с просьбой проверить гостиницу, где остановилась пара. Сотрудники отеля согласились помочь и вскрыли дверь их номера. Инесса и Максим были найдены мертвыми в ванной и лежали друг на друге.

Версии случившегося


Одной из рассматриваемых версий трагедии является отравление болотным газом, который мог проникнуть в номер через вентиляцию после чистки бассейна. Эта гипотеза подтверждается тем, что в это время в отеле проводились работы по обслуживанию. После инцидента гостиница была закрыта, ведется расследование.

Согласно судебно-медицинскому заключению, причиной смерти стало «отравление неустановленной этиологии». Другие данные следствие не приводит.

Еще один погибший


В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщили о том, что еще один человек скончался. Мертвый гражданин Узбекистана, родившийся в 1976 году, был найден в ванной комнате другого номера. В настоящее время устанавливаются обстоятельства его смерти.

«Он там какой-то чиновник газовой службы. Была версия, что типа покушение на него, его отравили, и вот по вентиляции попало к ним», — заявила сестра погибшего Максима.


Что говорят близкие погибших

Погибший Максим Радченко (Фото: соцсети М. Радченко)

Максим и Инесса уехали в долгожданный отпуск 11 октября. Они совместили отдых с встречами с семьей — Максим родом из Ташкента. Последний вечер своей жизни молодые люди провели время в кругу близких.

«В последний день они были на юбилее, веселились и готовились к отъезду. Они вернулись в гостиницу не поздно, никаких признаков отравления не было, ни пищевого, ни алкогольного», — рассказала KP.RU мать Максима.


Пророческая песня


На своей странице в соцсетях погибшая журналистка мало рассказывала о личной жизни, но в последнее время разместила несколько фотографий с отпуска в Сербии и спрашивала у своих подписчиков, где можно остановиться в Ташкенте. Эта публикация стала последней. Но более пугающе выглядит плейлист Инессы в соцсетях, где последней добавленной песней стал трек с названием «Этой ночью я умру».

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В больницу Екатеринбурга пришла рожать 15-летняя уроженка Таджикистана
23 октября 2024, 12:54

Фото: iStock/Oksana Khodakovskaia

В роддом Екатеринбурга пришла рожать 15-летняя гражданка Таджикистана на сроке 38 недель. Полиция проводит проверку. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на собственный источник.
«Юная гражданка Таджикистана, которая на законных основаниях живет вместе с мамой в Екатеринбурге, явилась в клинический перинатальный центр на улице Комсомольская. Она была уже на сносях, со сроком беременности 38 недель», — говорится в сообщении.

Руководство медучреждения незамедлительно проинформировало полицию о несовершеннолетней роженице. Тогда допросили мать девочки, которая призналась, что о беременности дочери узнала только месяц назад. При этом девочка скрывает имя отца ребенка и отметила, что половой акт состоялся по обоюдному согласию.

В настоящее время уроженка Таджикистана находится в детской больнице. Делом занимается Следственный комитет.

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RT: тело погибшей в Ташкенте журналистки Паперной кремируют на родине
23 октября 2024, 12:25

Фото: istockphoto/Eisenlohr

Тела журналистки Инессы Паперной и ее друга, которые погибли в гостинице Ташкента в результате отравления, кремируют на родине. Их уже доставили в Москву, сообщил журналистам RT отец погибшего Максима Радченко. Родственники не исключили подачи гражданских исков к гостиничной администрации.
По словам собеседника, тела к отправке в РФ готовили специалисты ритуального агентства на территории Узбекистана. Стоимость услуг в рублях составила примерно 400 тысяч.

Накануне во вторник, 22 октября, проинформировали, что в номере отеля в Ташкенте обнаружили тело журналистки из России Инессы Паперной, а также ее друга Максима Радченко. Сообщалось, что, предположительно, смерть наступила от отравления болотным газом.

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Россиянка ударила сына по голове кочергой и заставила выпить чистящее средство
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#журналистика
#смерть
#гостиница
#новости
#узбекистан
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Россиянка ударила сына по голове кочергой и заставила выпить чистящее средство
В Красноярском крае пройдет суд над женщиной за покушение на убийство сына
23 октября 2024, 12:22

Фото: iStock/Pawel Kacperek

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, которая ударила сына по голове кочергой и заставила выпить чистящее средство. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Женщина проходит обвиняемой по нескольким статьям. Свою вину она не признает. Обвиняемая рассказала, что «не желала смерти сыну, ударила его по голове кочергой случайно, а моющее средство дала ему выпить, чтобы мальчик перестал ее оскорблять».

Согласно данным следствия, инцидент произошел после того, как женщина вернулась домой после продолжительного застолья. Сын сделал ей замечание о чрезмерном употреблении алкоголя, в ответ фигурантка дела взяла металлическую кочергу и ударила ею мальчика по голове. После этого она заставила пострадавшего выпить чистящее средство.

Когда состояние ребенка ухудшилось, мать не стала вызывать врачей, а легла спать. Медиков вызвал отец, который вернулся с работы.

В медучреждении у пострадавшего диагностировали ожог носоглотки и пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение и травму затылочной части головы. До конца лета мальчик проходил длительное лечение в стационаре.

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#отравление
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#сын
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Появились новые подробности схемы экс-адвоката Пашаева в зоне СВО
Mash: в Донецке по делу экс-адвоката Пашаева задержали его сослуживца Гасанова
23 октября 2024, 12:15

Эльман Пашаев (фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

По делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали его сослуживца Фаика Гасанова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источник из 95-го стрелкового полка. Отмечается, что через него правозащитник предлагал уехавшим на СВО заключенным за деньги отсидеться в тылу.
По информации издания, Гасанов является «правой рукой» командира Виктора Москаленко с позывным «Сид», а также земляком Пашаева, с которым они сдружились по прибытии адвоката в полк. По предварительной информации канала, через Гасанова шли деньги Пашаеву.

Сообщается, что сейчас Фаик Гасанов доставлен в Москву на допрос, а в полку работает военно-следственное управление СКР, которое допрашивает бойцов о подробностях службы Пашаева — в каком ПВД находился, сколько людей успел оставить в тылу и знал ли о его схемах командир.

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#скр
#деньги
#арест
#адвокат
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В нескольких фирмах, связанных с курским депутатом Васильевым, прошли обыски
23 октября 2024, 11:45

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Обыски прошли в курском управлении капстроительства и в нескольких фирмах, связанных с депутатом Максимом Васильевым. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что силовики провели обыски в рамках дела о возведении фортификационных построек на границе с Украиной, которые не успели сдать в срок. Фирмы парламентария выступали подрядчиками, а также должны были работать на границе.

Согласно информации канала, по факту мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий заведено уголовное дело. Напомним, в прошлом году Васильев оставил пост заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию.

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#строительство
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Россиянин трижды пытался заживо сжечь бабушку и дедушку
В Бурятии внук трижды пытался поджечь дом дедушки и бабушки
23 октября 2024, 11:43

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Бурятии будут судить местного жителя, который трижды пытался поджечь частный дом дедушки и бабушки. Об этом сообщает региональное управление СУ СКР. По информации ведомства, задержать внука удалось лишь после третьего поджога, к моменту которого пенсионеры установили камеры.
По информации следствия, первые две попытки мужчину убить пожилую родню не увенчались успехом, а пенсионеры успели обзавестись камерами. Ночью 28 июня он решился поджечь их в третий раз — подпер дверь вилами, обложил поленьями и поджег газовой горелкой. Однако, к счастью, и эта попытка оказалась неудачной, бабушка с дедушкой смогли выбраться через окно.

Уголовное дело возбудили по статьям о покушении на убийство и повреждение чужого имущества. Расследование завершено, все материалы отправили в суд.

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12-летний школьник потерял сознание на уроке из-за наркотиков в Петербурге
23 октября 2024, 11:41

Фото: iStock/ulianna Est

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник потерял сознание из-за отравления неизвестными наркотиками прямо во время уроков в школе. Об этом сообщил портал 78.ru.
Согласно сообщению, 12-летний мальчик лишился чувств во время уроков во вторник, 22 октября. Учитель сразу вызвал скорую помощь. Ребенка экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию.

Анализы показали, что школьник отравился неизвестными наркотиками. В настоящее время выясняется, какое именно вещество так повлияло на ребенка.

Ранее сообщалось, что 31-летнего уроженца одной из стран Средней Азии задержали в городском округе Солнечногорск по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Полицейские установили, что мужчина приехал на машине в лес, расположенный рядом с деревней Жилино, чтобы забрать из тайника наркотик. В салоне автомобиля задержанного правоохранители изъяли пакет с порошком весом более килограмма.

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#солнечногорск
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#мальчик
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Нескольким молодым людям ампутировали половину пениса из-за инъекций для повышения эрекции
23 октября 2024, 10:50

Фото: iStock/peterscode

В Малайзии сразу десяти пациентами в больнице частично ампутировали половые органы. Об этом написала медсестра в социальной сети Threads.
Из рассказала, что приемное отделение привезли сразу десять молодых людей в возрасте 19-20 лет с некрозом тканей в области гениталий.

«Половина их пенисов уже была черной. Врачи спросили одного из них, что привело к такому состоянию, и один из парней сказал, что это произошло из-за инъекций афродизиаков», — написала медсестра.

Оказалось, что один парень посоветовал другим ввести в половые органы препарат для повышения эрекции и продления полового акта. Однако препарат подействовал не так, как ожидалось. У ребят развился некроз, из-за которого они потеряли по половине пениса.

Однако, по словам врачей, органы сохранили свою функциональность, однако медсестра считает, что данная ошибка сильно осложнит личную жизнь пострадавших в будущем.

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