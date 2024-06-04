Неизвестный мужчина расстрелял прохожих из пневматического оружия в Москве

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Неизвестный мужчина устроил стрельбу в столичном районе Бибирево возле торгового центра на улице Костромской. Он ранил мужчину и женщину из пневматического оружия, а также стрелял по общественному транспорту. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«По предварительным данным, в результате выстрелов предположительно из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома двум прохожим — мужчине и женщине потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что мужчина стрелял и в мимо проходящий общественный транспорт. Выясняется личность стрелявшего, а также ведутся его поиски.
В настоящее время Бутырская межрайонная прокуратура держит на контроле выяснение обстоятельств инцидента.
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