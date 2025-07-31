Рабочий стрелял в сторону начальника на предприятии в Петербурге

31 июля 2025, 08:42

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Санкт-Петербурге рабочий устроил стрельбу на фоне конфликта с начальником. По данным издания «Оперативное прикрытие», все произошло утром среды на домостроительном предприятии в 3-м Верхнем переулке.