Рабочий стрелял в сторону начальника на предприятии в Петербурге
В Санкт-Петербурге рабочий устроил стрельбу на фоне конфликта с начальником. По данным издания «Оперативное прикрытие», все произошло утром среды на домостроительном предприятии в 3-м Верхнем переулке.
Между 52-летним машинистом мостового крана и 40-летним мастером цеха вспыхнул конфликт. В один момент рабочий достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил из него в сторону начальника. Охранники скрутили стрелка и передали его полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Видном курьеры устроили стрельбу из пневматического пистолета.
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