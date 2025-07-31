Воспитателя детдома наказали за издевательства над маленькими сиротами

31 июля 2025, 09:06

В Красноярке экс-воспитателя детдома отправят в колонию за истязание 4 сирот

Фото: iStock/bIrina_Geo

В Красноярске осудили бывшего воспитателя детдома №1 за издевательства над сиротами. Об этом сообщает региональная прокуратура.