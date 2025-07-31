Воспитателя детдома наказали за издевательства над маленькими сиротами
В Красноярске осудили бывшего воспитателя детдома №1 за издевательства над сиротами. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, с августа 2023 по декабрь 2024 женщина жестоко обращалась с четырьмя мальчиками в возрасте от 4 до 7 лет. Она их толкала, дергала за одежду, била по голове, хватала за лицо, тянула за руки и плечи. Также маленьких воспитанников ставили в угол и с силой перемещали по детской площадке.
Сама подсудимая вину не признала. Ее отправят в колонию общего режима на 4 года 1 месяц. В течение трех лет она также не сможет работать с детьми. Приговор вступит в законную силу после того, как ребенок подсудимой достигнет 14-летнего возраста.
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