Неизвестный направил лазер на вольер с обезьяной Панчем в Японии
В японском зоопарке человек направил лазер на вольер с обезьяной Панчем
В японском зоопарке Итикава произошел инцидент с участием лазерной указки — неизвестный направил луч на вольер с приматами, где содержится известная макака по кличке Панч. Соответствующее видео появилось в местном сегменте соцсети X.
На опубликованных кадрах зафиксировано, как злоумышленник последовательно наводит лазер на ограждение вольера, а затем и на самих животных. В интернете пользователи высказали предположение, что нарушителем мог быть иностранец. Администрация зоопарка оперативно отреагировала на происшествие.
«Мы еще раз провели проверку, и на данный момент у японских макак, включая Панча, отклонений не наблюдается», — привело РИА Новости заявление учреждения.
В связи с инцидентом зоопарк ужесточил меры безопасности. Посетителей призвали незамедлительно сообщать охране или сотрудникам о любых людях с лазерными указками. Также напомнили о запрете использования вспышки при съемке — нарушителей будут немедленно выдворять с территории.
Это не первый случай противоправных действий в указанном зоосаде за последнее время. В мае полиция уже задерживала двух граждан США, которые проникли в вольер с обезьянами. Один из них, студент, забрался внутрь в ростовой кукле и маске-смайлике, а его соотечественник снимал происходящее на видео.
Напомним, что макака Панч стала известна широкой публике в начале февраля. Детеныш родился в июле 2025 года, однако мать отказалась от него. В январе 2026-го его перевели в общий вольер, где другие особи встретили его недружелюбно. Тем не менее в середине марта посетители стали свидетелями трогательной сцены: Панч начал проявлять дружеские отношения с другой обезьяной — они обнимались, чистили друг другу шерсть и вместе играли на цепных качелях.