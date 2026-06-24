Неизвестный направил лазер на вольер с обезьяной Панчем в Японии

24 июня 2026, 16:19

В японском зоопарке человек направил лазер на вольер с обезьяной Панчем

Фото: istockphoto/Nicolas Jooris-Ancion

В японском зоопарке Итикава произошел инцидент с участием лазерной указки — неизвестный направил луч на вольер с приматами, где содержится известная макака по кличке Панч. Соответствующее видео появилось в местном сегменте соцсети X.





На опубликованных кадрах зафиксировано, как злоумышленник последовательно наводит лазер на ограждение вольера, а затем и на самих животных. В интернете пользователи высказали предположение, что нарушителем мог быть иностранец. Администрация зоопарка оперативно отреагировала на происшествие.





«Мы еще раз провели проверку, и на данный момент у японских макак, включая Панча, отклонений не наблюдается», — привело РИА Новости заявление учреждения.