Достижения.рф

Неизвестный неделю переписывался с родными избитой инста‑модели Анжелики

Анжелика Тартанова (Фото: Instagram* @model_moskva__m)

Неизвестный человек неделю общался с родными избитой инста-модели Анжелики Тартановой, пока она находилась в реанимации. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».



Девушка попала в больницу 23 ноября, но сообщения от её имени продолжали приходить до 30 числа. Родные заметили, что общение стало более холодным.

На вопрос сына о состоянии мать отвечала формально: «Нормально, спала», вместо привычного «сынок». Неизвестный объяснял отсутствие звонков тем, что в Москве глушат связь. Ответы приходили поздно — в восемь вечера или ночью.

Анжелика пропала после расставания с таинственным ухажёром. В её комнате нашли наполовину собранные чемоданы, а в почтовом ящике лежал ключ от квартиры. 33-летняя модель из Краснодара переехала в Москву после развода, оставив там 16-летнего сына и родителей.

Читайте также:

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0