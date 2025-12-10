Неизвестный неделю переписывался с родными избитой инста‑модели Анжелики
Неизвестный человек неделю общался с родными избитой инста-модели Анжелики Тартановой, пока она находилась в реанимации. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
Девушка попала в больницу 23 ноября, но сообщения от её имени продолжали приходить до 30 числа. Родные заметили, что общение стало более холодным.
На вопрос сына о состоянии мать отвечала формально: «Нормально, спала», вместо привычного «сынок». Неизвестный объяснял отсутствие звонков тем, что в Москве глушат связь. Ответы приходили поздно — в восемь вечера или ночью.
Анжелика пропала после расставания с таинственным ухажёром. В её комнате нашли наполовину собранные чемоданы, а в почтовом ящике лежал ключ от квартиры. 33-летняя модель из Краснодара переехала в Москву после развода, оставив там 16-летнего сына и родителей.
Читайте также: