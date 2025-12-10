Неизвестный неделю переписывался с родными избитой инста‑модели Анжелики

10 декабря 2025, 17:05

Анжелика Тартанова (Фото: Instagram* @model_moskva__m)

Неизвестный человек неделю общался с родными избитой инста-модели Анжелики Тартановой, пока она находилась в реанимации. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».