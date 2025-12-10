Анита Цой на концерте в костюме покемона: как звезда спасла новогоднее шоу

10 декабря 2025, 14:43

Анита Цой рассказала, как ей под Новый год пришлось выступать в костюме покемона

Анита Цой (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Во время новогодних гастролей певица Анита Цой столкнулась с необычной ситуацией. Артисты забыли свои костюмы для выступления, и это создало настоящую панику.