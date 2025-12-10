Анита Цой на концерте в костюме покемона: как звезда спасла новогоднее шоу
Во время новогодних гастролей певица Анита Цой столкнулась с необычной ситуацией. Артисты забыли свои костюмы для выступления, и это создало настоящую панику.
Для любого исполнителя потеря сценического наряда — серьезная проблема, так как каждый костюм индивидуально подходит и тщательно подобран. Однако на месте концерта находились ростовые костюмы покемонов. Цой и ее команда решили воспользоваться этой возможностью. Они быстро переоделись и вышли на сцену в неожиданных образах. Зрители оценили креативный подход, и вечер стал настоящим праздником.
В беседе с Общественной Службой Новостей певица рассказала, что после этого инцидента перед каждой поездкой обязательно проверяет наличие всех необходимых костюмов. Теперь она спокойно отправляется в туры, зная, что все готово для успешного выступления.
