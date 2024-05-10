В Париже нарушитель открыл стрельбу из оружия правоохранителей в полицейском участке

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Мужчина, которого доставили в полицейский участок в Париже, отобрал оружие у сотрудников правоохранительных органов и тяжело ранил двоих из них. Об этом информирует телеканал BFMTV.
По данным издания, инцидент произошел в полицейском участке в 13-м округе Парижа примерно в 22.25 (23.25 мск).
Преступник выхватил у полицейского пистолет и начал стрелять. Ранения получили двое правоохранителей, они находятся в тяжелом состоянии. Также сам стрелок оказался в критическом состоянии. На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах он был ранен.
Известно, что нарушителя арестовали за бытовое насилие в семье.
На месте происшествия работают скорая помощь и пожарные.
Ранее сообщалось, что «бандиты-ловеласы» через постель получали секретные данные у сотрудниц полиции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Преступник выхватил у полицейского пистолет и начал стрелять. Ранения получили двое правоохранителей, они находятся в тяжелом состоянии. Также сам стрелок оказался в критическом состоянии. На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах он был ранен.
Известно, что нарушителя арестовали за бытовое насилие в семье.
На месте происшествия работают скорая помощь и пожарные.
Ранее сообщалось, что «бандиты-ловеласы» через постель получали секретные данные у сотрудниц полиции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак