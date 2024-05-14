Житель Эстонии пытался ввезти в Россию профессиональный подводный дрон

Фото: ФТС России
Российские таможенники изъяли на границе подводный беспилотник, который в Россию пытался ввести житель Эстонии без гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС РФ.
Отмечается, что инцидент произошёл на Кингисеппской таможне в пункте пропуска Ивангород. 50-летний эстонец без гражданства пытался ввезти в Россию для дальнейшей перепродажи восьмивинтовый беспилотник Chasing M2 с широкоугольной камерой китайского производства. На маркировке указано, что изделие является профессиональным подводным дроном.
Владелец дрона пояснил, что аппарат уже использовался ранее. Он вёз его в Санкт-Петербург, чтобы продать.
В отношении возбудили административное дело по статье о недекларировании товаров, которая предусматривает конфискацию аппарата и штраф.
Читайте также:
Таможенники в Ленобласти задержали женщину, перевозившую 200 эмбрионов
В Крыму таможенники конфисковали раритетный автомобиль «Бентли»
Таможенники нашли около трёх тысяч боеприпасов в легковом автомобиле под Калининградом
Владелец дрона пояснил, что аппарат уже использовался ранее. Он вёз его в Санкт-Петербург, чтобы продать.
В отношении возбудили административное дело по статье о недекларировании товаров, которая предусматривает конфискацию аппарата и штраф.
Читайте также:
Таможенники в Ленобласти задержали женщину, перевозившую 200 эмбрионов
В Крыму таможенники конфисковали раритетный автомобиль «Бентли»
Таможенники нашли около трёх тысяч боеприпасов в легковом автомобиле под Калининградом
Анастасия Чинкова