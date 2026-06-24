Неизвестные обстреляли два автобуса с людьми в российском городе
В Екатеринбурге неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса. Один пассажир ранен, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по городу.
Сотрудники отдела полиции №12 устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к происшествию.
По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел в районе строящихся домов. Предварительно, стрельба велась из пневматического оружия — пули пробили стекла и попали в салон. В окнах транспортных средств появились трещины.
в одном из автобусов ранение туловища получил мужчина, ему оказали помощь на месте. Стрелок скрылся, сейчас его разыскивают полицейские.
Местные жители отмечают, что это не первый обстрел в этом районе: ранее несколько машин на соседней парковке уже были повреждены при похожих обстоятельствах.
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