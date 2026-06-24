Неизвестные обстреляли два автобуса с людьми в российском городе

24 июня 2026, 15:00

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли два автобуса из пневматики

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса. Один пассажир ранен, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по городу.