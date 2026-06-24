Достижения.рф

Неизвестные обстреляли два автобуса с людьми в российском городе

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли два автобуса из пневматики
Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Екатеринбурге неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса. Один пассажир ранен, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД России по городу.



Сотрудники отдела полиции №12 устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к происшествию.

По данным телеграм-канала Baza, инцидент произошел в районе строящихся домов. Предварительно, стрельба велась из пневматического оружия — пули пробили стекла и попали в салон. В окнах транспортных средств появились трещины.

в одном из автобусов ранение туловища получил мужчина, ему оказали помощь на месте. Стрелок скрылся, сейчас его разыскивают полицейские.

Местные жители отмечают, что это не первый обстрел в этом районе: ранее несколько машин на соседней парковке уже были повреждены при похожих обстоятельствах.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0