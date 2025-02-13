В Москве Росгвардия задержала мужчину за дерзкую попытку украсть кроссовки — видео

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
В Северном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину. Он попытался украсть приглянувшиеся кроссовки в спортивном магазине.
Патрулирующие городскую территорию росгвардейцы получили сигнал «тревога» с одного из торговых объектов на Ходынском поле, находящихся под их охраной, сообщает пресс-служба ведомства. Сотрудники Росгвардии быстро прибыли в магазин, где к ним обратился администратор. Мужчина пояснил стражам порядка, что один из покупателей примерил новые кроссовки с витрины, а затем пытался убежать прямо в них, не оплатив товар.
В разговоре с росгвардейцами 23-летний гость столицы с кавказским акцентом объяснил своё поведение забывчивостью. По его словам, новые кроссовки ему так понравились, что он решил с ними больше не расставаться и ломанулся к выходу из магазина, а всё остальное просто вылетело у него из головы.
Теперь «забывчивому» гражданину предстоит в отделе полиции, куда его передали сотрудники Росгвардии, вспомнить соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, относящиеся к хищениям.
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В разговоре с росгвардейцами 23-летний гость столицы с кавказским акцентом объяснил своё поведение забывчивостью. По его словам, новые кроссовки ему так понравились, что он решил с ними больше не расставаться и ломанулся к выходу из магазина, а всё остальное просто вылетело у него из головы.
Теперь «забывчивому» гражданину предстоит в отделе полиции, куда его передали сотрудники Росгвардии, вспомнить соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ, относящиеся к хищениям.
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Александр Бойцов