В Москве Росгвардия задержала мужчину за дерзкую попытку украсть кроссовки — видео

В Москве полиция задержала троих молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, подозреваемых в убийстве 18-летнего жителя столицы. Инцидент произошел в арендованной квартире на улице Академика Челомея. Об этом пишет Telegram-канал «‎МВД МЕДИА».