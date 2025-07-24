Неизвестный парень в балаклаве поджёг квартиру с детьми в Москве
Неизвестный парень в балаклаве поджёг квартиру с детьми в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл в районе Люблино на юго-востоке столицы.
Как рассказала каналу Татьяна, несколько дней назад кто-то проник в их подъезд и поджёг дверь квартиры. В этот момент женщина была на работе, а дома находились её 18-летний сын, 13-летняя дочь и кошки с собаками. Лай питомца и запах гари привлёк внимание парня, который сначала попытался сам потушить возгорание, а потом вызвал пожарных и полицию.
Дети сильно надышались гарью. Сейчас они и их мама сильно напуганы, поскольку не понимают, кто мог так с ними поступить. Теперь семья боится возвращения поджигателя.
Татьяна подчеркнула, что никаких врагов ни у неё, ни у её детей нет. Семья подала заявление в полицию, поджигателя разыскивают.
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