NW: Избитая в Дубае OnlyFans-модель Мария Ковальчук не узнает близких

20 июля 2025, 12:08

Мария Ковальчук (Фото: Instagram*/ae3marylu)

OnlyFans-модель Мария Ковальчук, которую избитой нашли в Дубае несколько месяцев назад, не узнает родных. Как пишет портал National World (NW), из-за серьезной амнезии 20-летняя девушка с Украины не помнит даже маму.