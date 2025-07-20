NW: Избитая в Дубае OnlyFans-модель Мария Ковальчук не узнает близких
OnlyFans-модель Мария Ковальчук, которую избитой нашли в Дубае несколько месяцев назад, не узнает родных. Как пишет портал National World (NW), из-за серьезной амнезии 20-летняя девушка с Украины не помнит даже маму.
Пострадавшая перенесла несколько операций и кому, у нее тяжелейшие травмы позвоночника. Обозреватели отметили, что она может говорить. По словам ее матери Анны, Мария не помнит того, что было до трагедии. Кроме того, девушка не может самостоятельно сидеть, несмотря на хирургические вмешательства.
Марию Ковальчук избили в марте этого года. После вечеринки в одной из гостиниц ОАЭ она пропала. По имеющейся информации, модель уходила из отеля в компании «двух мужчин из модельного бизнеса». Пострадавшую обнаружили через десять дней на обочине дороги с множественными переломами. Также есть версия, что Ковальчук упала с высоты на «закрытой строительной площадке», где якобы была одна.
*Запрещен в РФ
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