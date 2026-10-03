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Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

Фото: iStock/funfunphoto

В Ормузском проливе в левый борт судна попал неизвестный снаряд. При этом экипаж не пострадал, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).



По данным ведомства, сигнал об инциденте поступил от капитана танкера. Попадание зафиксировали в четырёх морских милях (примерно 7,4 км) к востоку от Омана. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются. UKMTO призывает суда, следующие через Ормуз, соблюдать повышенную осторожность и незамедлительно информировать о любых подозрительных действиях.

Как отмечает агентство Reuters со ссылкой на данные систем отслеживания судов, в начале недели ситуация с судоходством в Ормузском проливе заметно осложнилась. Это связано с обострением обстановки на Ближнем Востоке.

Александр Огарёв

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