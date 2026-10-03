Водителя вытащили из горящей машины после ДТП в Подмосковье
Мужчина за рулём автомобиля не справился с управлением и вылетел с трассы в Московской области. Транспортное средство охватило пламя.
Проезжавший мимо автомобилист Альберт заметил людей, которые пытались справиться с огнём и звали на помощь. Вместе с неравнодушными очевидцами он помог вытащить пострадавшего из полыхающего авто, сообщает РЕН ТВ.
Мужчину удалось извлечь из машины до того, как пламя сильно распространилось. Когда на место прибыли экстренные службы, медики, по предварительным данным, смогли привести пострадавшего в чувство. Сейчас обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее в Ставропольском крае случилась смертельная авария. Водитель не справился с управлением и врезался в дерево.
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