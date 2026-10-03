КНДР запустила баллистическую ракету
КНДР произвела запуск неопознанного снаряда в направлении Восточного моря. Информация поступила со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея.
Как пишет агентство Yonhap, в комитете подтвердили факт запуска, но не стали раскрывать дополнительные детали. По сведениям Министерства обороны Японии, запущенный объект может являться баллистической ракетой. В связи с этим японских моряков призвали не приближаться к возможным обломкам снаряда, которые могут упасть в море.
По оценкам Сеула, предыдущий аналогичный запуск со стороны КНДР был осуществлён 20 сентября. А ещё неделей ранее северокорейская армия организовала военные учения с применением артиллерии и баллистических ракет.
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