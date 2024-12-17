Неизвестный сообщил о бомбе в авто председателя комитета ГД по обороне Картаполова

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Неизвестный человек сообщил в полицию о том, что в автомобиле председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова находится бомба. Об этом пишет Baza со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, сейчас сотрудники спецслужб проверяют автомобиль Картаполова после того, как неизвестный мужчина сообщил, что его завербовали украинские спецслужбы. По словам звонившего, он лично прикрепил бомбу к днищу автомобиля, но передумал и решил предупредить о взрыве. По его словам, СВУ на Land Rover в Хамовниках сработает через час.
Машина Картаполова припаркована в Ружейном переулке Москвы. На место прибыли взрывотехники, на месте сотрудники Росгвардии и полиции. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало,
Напомним, в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.
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Машина Картаполова припаркована в Ружейном переулке Москвы. На место прибыли взрывотехники, на месте сотрудники Росгвардии и полиции. Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало,
Напомним, в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.
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Элина Позднякова