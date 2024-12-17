«Убийство исподтишка»: в ГД жестко высказались об убийстве Кириллова

Сегодня утром в Краснодарском крае была зафиксирована серьезная экологическая угроза: при мониторинге береговой полосы обнаружены обширные пятна мазута, протянувшиеся на десятки километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев