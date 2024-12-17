«Убийство исподтишка»: в ГД жестко высказались об убийстве Кириллова

Андрей Картаполов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что за убийством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве стоит Украина.
«Это связано с тем, что нацистский киевский режим проигрывает все на поле боя. И снова начал заниматься своими излюбленными методами — убийство исподтишка. Поэтому здесь самое главное продолжать выполнять задачи специальной военной операции», — заявил Картаполов в беседе с «Газетой.Ru».
Он пояснил, что чем быстрее будут выполнены все задачи СВО, тем быстрее закончатся подобные теракты.
Картаполов также отметил, что необходимо принимать меры по защите и охране российских военнослужащих и выразил надежду, на то, что необходимые выводы будут сделаны.
Начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова убили в Москве: подробности, биография, причастность Украины
В результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб Кириллов и его помощник. Неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля.
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