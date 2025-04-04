Неизвестный спалил три легковушки на парковке в Москве

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Три легковых автомобиля полностью сгорели на парковке в московском районе Измайлово. Telegram-канал SHOT передает, что инцидент произошел в ночь с 3 на 4 апреля на 13-й Парковой улице. Неизвестный поджёг машину марки Haval, после чего огонь перекинулся на Rover и Toyota.
Жители дома сообщили, что злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия экстренных служб. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, информации о жертвах и пострадавших нет. На место выехали полицейские для установления обстоятельств произошедшего.
По предварительным данным, автомобили выгорели дотла. Причины поджога и личность подозреваемого пока не установлены. Расследование продолжается.
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По предварительным данным, автомобили выгорели дотла. Причины поджога и личность подозреваемого пока не установлены. Расследование продолжается.
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Мария Моисеева