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Неизвестный спалил три легковушки на парковке в Москве

SHOT: Неизвестный сжег три легковушки на парковке в московском районе Измайлово
Фото: iStock/mofles

Фото: iStock/mofles

Три легковых автомобиля полностью сгорели на парковке в московском районе Измайлово. Telegram-канал SHOT передает, что инцидент произошел в ночь с 3 на 4 апреля на 13-й Парковой улице. Неизвестный поджёг машину марки Haval, после чего огонь перекинулся на Rover и Toyota.
Жители дома сообщили, что злоумышленник скрылся с места преступления до прибытия экстренных служб. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, информации о жертвах и пострадавших нет. На место выехали полицейские для установления обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, автомобили выгорели дотла. Причины поджога и личность подозреваемого пока не установлены. Расследование продолжается.

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Тигр сожрал фермера после того, как разорвал его на части
Indian Masterminds: В индийском штате Махараштра тигр растерзал и съел фермера
04 апреля 2025, 05:53

Фото: iStock/wrangel

В индийском штате Махараштра тигр напал на местного фермера, который был объявлен пропавшим на выходных. Останки 40-летнего Дакрама Дешмука из деревни Кхаири обнаружили утром 31 марта недалеко от поселения, сообщает издание Indian Masterminds.
Родственники погибшего и власти организовали совместные поиски, в ходе которых нашли частично съеденное тело и следы хищника. Жители деревни провели акцию протеста у офиса лесного департамента, требуя поимки тигра и выплаты компенсации. Они заявили, что животное уже месяц угрожает людям и скоту.

Для урегулирования конфликта в Кхаири прибыл политик Нана Патоле из Индийского национального конгресса. После его вмешательства семье Дешмука выделили 1 млн рупий, а позже обещали ещё 1,5 млн.

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США отказались освобождать российскую ученую, арестованную из-за ввоза лягушек
Bloomberg: США отказали в УДО ученой из РФ, задержанной за ввоз эмбрионов лягушек
04 апреля 2025, 03:19

Фото: iStock/Wendy Love

Администрация президента США Дональда Трампа отказала в условно-досрочном освобождении российской учёной Ксении Петровой, сотрудницы Гарвардской школы медицины. По данным агентства Bloomberg, в Белом доме сочли, что гражданка России представляет угрозу национальной безопасности страны.
«Администрация Трампа отказала в условно-досрочном освобождении российскому ученому, работающему в Гарвардском университете», — передает Bloomberg.
Петрова была задержана 16 февраля в аэропорту Бостона за нарушение правил декларирования биоматериалов — в её багаже обнаружили незарегистрированные эмбрионы лягушки. Адвокат учёного Григорий Романовский подтвердил, что действия иммиграционных служб соответствовали закону. Он уточнил, что Ксения ошиблась в оформлении груза, тем самым непреднамеренно нарушив закон.

Сейчас Петрова находится под стражей в центре ICE в Луизиане. Её виза аннулирована, но депортировать Ксению планируют во Францию, а не в Россию. У россиянки есть действующая шенгенская виза.

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В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на авиарейсы
Во Внуково ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов
04 апреля 2025, 00:34

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Причиной стала активация режима «Ковер», который приостанавливает взлеты и посадки. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает Baza.
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием воздушных судов с 23:43. На данный момент аэропорт работает на вылет», — сообщает пресс-служба.
Большую часть воздушных судов перенаправляют в Шереметьево и другие столичные аэропорты. На данный момент нет информации о том, когда ограничения на аэропорт Внуково будут сняты.

Ранее сообщалось, что локальная утечка аммиака произошла на установке испарения в Балаковском филиале АО «Апатит» (группа «Фосагро») в Саратовской области. Ее уже устранили, в результате инцидента пострадали три человека.

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На саратовском заводе устранили утечку аммиака, есть пострадавшие
Утечку аммиака на заводе в Саратовской области устранили, трое пострадали
03 апреля 2025, 23:39

Фото: iStock/VILevi

Локальная утечка аммиака произошла на установке испарения в Балаковском филиале АО «Апатит» (группа «Фосагро») в Саратовской области. Ее уже устранили, в результате инцидента пострадали три человека. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба предприятия.
По предварительным данным, выброс химического вещества случился в четверг вечером (21:00 мск) во время производственных работ.

Ранее СУСК региона сообщило о начале проверки из-за возможных нарушений требований охраны труда. В силовых структурах заявили о пяти пострадавших, однако позже компания пресс-служба предприятия дала более точную информацию.

«Да, действительно, в Балаковском филиале АО «Апатит» (...) на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена. (...) Три человека находятся на медицинском обследовании, (из них) одного отпускают домой, остальных наблюдают», — передает информацию РИА Новости.
Для расследования инцидента создана комиссия.

Ранее сообщалось, что в городском округе Балашиха ликвидировали лесной пожар площадью 0,3 га. Ведутся следственные действия, подозреваемые в поджоге устанавливаются. В Комлесхозе региона напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.

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На киевском рынке два человека погибли в результате подрыва гранаты
03 апреля 2025, 20:29

Фото: istockphoto/

В Киеве на рынке «Юность» в Деснянском районе два человека погибли в результате подрыва гранаты. Изначально администрация объекта предполагала, что взорвался баллон с бытовым газом.
Однако позже полицейские сообщили, что в помещении торгового павильона взорвалась боевая граната. Взрывотехники обнаружили в помещении остатки боеприпаса. Погибли двое мужчин в возрасте 59 и 60 лет, добавили правоохранители. Оба они были местными жителями, уточняется на сайте управления полиции украинской столицы. На месте ЧП продолжают работу экстренные службы и сапёры.

Чуть позже киевская администрация сообщила новом взрыве, который произошёл уже в Днепровском районе города. Там мужчина поднял с земли неустановленный предмет, который детонировал у него в руках. Пострадавший госпитализирован с ранениями.

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