ВС России заблокировали порты в Николаевской области Украины

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Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокированы российскими военными, дислоцированными на Кинбурнском полуострове. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
«Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», — заявил он.По его словам, блокировка распространяется также на выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и Чёрное море, что делает невозможным перемещение плавсредств ВСУ. Сальдо подчеркнул, что контроль над этими участками позволяет ограничить военно-логистические операции противника.
Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотников ВСУ по посёлку Белая Березка в Брянской области погиб один человек, ещё один получил ранения.
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Мария Моисеева