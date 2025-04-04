«Красивая и талантливая была пара»: Собчак опечалилась разрыву Пересильд и Тройника

Клава Кока отправилась в салон красоты за новым образом, но 11-часовой визит обернулся слезами. Певица осталась в шоке от результата и сравнила себя с Лерой Ранеткой из 2008 года. К выводу она пришла одному: иногда лучше ничего не менять, если тебя устраивает текущий образ.