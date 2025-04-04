«Красивая и талантливая была пара»: Собчак опечалилась разрыву Пересильд и Тройника

Ксения Собчак (Фото: Instagram* @xenia_sobchak)
Ксения Собчак прокомментировала расставание Юлии Пересильд и Михаила Тройника. Пара состояла в отношениях около трех лет. Новость о разрыве, которую Юлия объявила в четверг вечером, удивила поклонников.
Юлия Пересильд решила сама сообщить о расставании, чтобы остановить нелицеприятные слухи. Она отметила, что решение было принято давно, с благодарностью и уважением друг к другу. Причины разрыва актриса оставила за кадром, подчеркнув, что ни одна из сторон не считает другую виноватой.
Позже Тройник подтвердил, что теперь их с Пересильд связывает только дружба и работа. Учитывая спокойные комментарии со стороны вывших влюбленных, похоже, что решение о расставании было принято довольно давно.
Ксения Собчак отметила, что ничуть не удивлена профессиональным поведением актеров. Хотя журналистка сожалеет о «неудачном» финале их любовной истории.
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«Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…», — объяснила она в соцсетях.
Юлия Пересильд и Максим Тройник (Фото: Instagram* @juliaperesild)
Позже Тройник подтвердил, что теперь их с Пересильд связывает только дружба и работа. Учитывая спокойные комментарии со стороны вывших влюбленных, похоже, что решение о расставании было принято довольно давно.
Ксения Собчак отметила, что ничуть не удивлена профессиональным поведением актеров. Хотя журналистка сожалеет о «неудачном» финале их любовной истории.
«Скандальных расставаний от Юлии и не ждала, и в профессионализме не сомневалась, но в любом случае жаль – была красивая и талантливая пара», — отметила Собчак в своем Telegram-канале.Поклонники в комментариях тоже выразили грусть, но пожелали паре счастья и гармонии впереди. Многие отметили, что расставание прошло достойно, без лишнего шума и обвинений, что в мире шоу-бизнеса встречается нечасто.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева