Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ США отказались освобождать российскую ученую, арестованную из-за ввоза лягушек

США отказались освобождать российскую ученую, арестованную из-за ввоза лягушек

Bloomberg: США отказали в УДО ученой из РФ, задержанной за ввоз эмбрионов лягушек
Фото: iStock/Wendy Love

Фото: iStock/Wendy Love

Администрация президента США Дональда Трампа отказала в условно-досрочном освобождении российской учёной Ксении Петровой, сотрудницы Гарвардской школы медицины. По данным агентства Bloomberg, в Белом доме сочли, что гражданка России представляет угрозу национальной безопасности страны.
«Администрация Трампа отказала в условно-досрочном освобождении российскому ученому, работающему в Гарвардском университете», — передает Bloomberg.
Петрова была задержана 16 февраля в аэропорту Бостона за нарушение правил декларирования биоматериалов — в её багаже обнаружили незарегистрированные эмбрионы лягушки. Адвокат учёного Григорий Романовский подтвердил, что действия иммиграционных служб соответствовали закону. Он уточнил, что Ксения ошиблась в оформлении груза, тем самым непреднамеренно нарушив закон.

Сейчас Петрова находится под стражей в центре ICE в Луизиане. Её виза аннулирована, но депортировать Ксению планируют во Францию, а не в Россию. У россиянки есть действующая шенгенская виза.

Читайте также:

Спецпредставитель Путина уточнил, что понадобиться РФ и США для решения разногласий

В России могут ввести «шашлычное эмбарго» в преддверии майских праздников

Три аэропорта в Москве прекратили принимать и отправлять авиарейсы
#сша
#адвокат
#страны
#нарушение
#администрация
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на авиарейсы
Во Внуково ввели временные ограничения на прием и вылет воздушных судов
04 апреля 2025, 00:34

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Причиной стала активация режима «Ковер», который приостанавливает взлеты и посадки. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передает Baza.
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием воздушных судов с 23:43. На данный момент аэропорт работает на вылет», — сообщает пресс-служба.
Большую часть воздушных судов перенаправляют в Шереметьево и другие столичные аэропорты. На данный момент нет информации о том, когда ограничения на аэропорт Внуково будут сняты.

Ранее сообщалось, что локальная утечка аммиака произошла на установке испарения в Балаковском филиале АО «Апатит» (группа «Фосагро») в Саратовской области. Ее уже устранили, в результате инцидента пострадали три человека.

Читайте также:

В России собрались освободить от НДФЛ одну категорию выплат

В ООН указали на важность соблюдения закона в деле главы Гагаузии Гуцул

«Встанет в один ряд с Харламовым»: Депутат ГД Журова оценила значение рекорда Овечкина
#шереметьево
#внуково
#аэропорты
#ограничения
#режим
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На саратовском заводе устранили утечку аммиака, есть пострадавшие
Утечку аммиака на заводе в Саратовской области устранили, трое пострадали
03 апреля 2025, 23:39

Фото: iStock/VILevi

Локальная утечка аммиака произошла на установке испарения в Балаковском филиале АО «Апатит» (группа «Фосагро») в Саратовской области. Ее уже устранили, в результате инцидента пострадали три человека. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба предприятия.
По предварительным данным, выброс химического вещества случился в четверг вечером (21:00 мск) во время производственных работ.

Ранее СУСК региона сообщило о начале проверки из-за возможных нарушений требований охраны труда. В силовых структурах заявили о пяти пострадавших, однако позже компания пресс-служба предприятия дала более точную информацию.

«Да, действительно, в Балаковском филиале АО «Апатит» (...) на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена. (...) Три человека находятся на медицинском обследовании, (из них) одного отпускают домой, остальных наблюдают», — передает информацию РИА Новости.
Для расследования инцидента создана комиссия.

Ранее сообщалось, что в городском округе Балашиха ликвидировали лесной пожар площадью 0,3 га. Ведутся следственные действия, подозреваемые в поджоге устанавливаются. В Комлесхозе региона напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность.

Читайте также:

Заказать техпаспорт от БТИ теперь можно через портал госуслуг Подмосковья

В ООН указали на важность соблюдения закона в деле главы Гагаузии Гуцул

Рудковскую раскритиковали за рыбалку после скандала с Безруковым
#инцидент
#предприятия
#комиссия
#служба
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На киевском рынке два человека погибли в результате подрыва гранаты
03 апреля 2025, 20:29

Фото: istockphoto/

В Киеве на рынке «Юность» в Деснянском районе два человека погибли в результате подрыва гранаты. Изначально администрация объекта предполагала, что взорвался баллон с бытовым газом.
Однако позже полицейские сообщили, что в помещении торгового павильона взорвалась боевая граната. Взрывотехники обнаружили в помещении остатки боеприпаса. Погибли двое мужчин в возрасте 59 и 60 лет, добавили правоохранители. Оба они были местными жителями, уточняется на сайте управления полиции украинской столицы. На месте ЧП продолжают работу экстренные службы и сапёры.

Чуть позже киевская администрация сообщила новом взрыве, который произошёл уже в Днепровском районе города. Там мужчина поднял с земли неустановленный предмет, который детонировал у него в руках. Пострадавший госпитализирован с ранениями.

Читайте также:

В Киеве избили бойца ВСУ за замечания о русской музыке в публичном месте

Политолог спрогнозировал угрозу госпереворота на Украине

Массированная атака на Украину: какие объекты поражены, что известно
#пострадавший
#граната
#администрация
#полицейские
#мужчина
#происшествия
#чп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском регионе поймали мужчину, который неделю насиловал 4-летнюю девочку
03 апреля 2025, 18:22

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В российском регионе задержали мужчину, который на протяжении недели подвергал насилию сексуального характера 4-летнюю девочку. Об этом сообщает «Татар-информ».
По данным издания, все произошло зимой в Набережных Челнах, в январе 2025 года. Как выяснилось, 59-летний мужчина у себя в доме совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка на протяжении целой недели.
«Полицейские задержали мужчину, свою вину он не признает», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что в Татарстане правоохранители задержали двух подростков, которые напали на 50-летнюю женщину и надругались над ней. Инцидент произошел в Елабуге в середине марта. В один вечер 15-летний подросток вместе с ранее судимым 19-летним другом напали в подъезде на ранее незнакомую им женщину. Парни избили ее, украли рюкзак, а затем надругались.

Читайте также:

Двое подростков напали на россиянку в подъезде и надругались над ней

Мужчина изнасиловал подростка-инвалида в туалете на ж/д станции в Петербурге

В США задержали учительницу за совращение 15-летнего ученика
#сша
#подросток
#инцидент
#полицейские
#мужчина
#станции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бастрыкин потребовал доложить о деле по смертельному ДТП с матерью и младенцем
03 апреля 2025, 17:41

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об обстоятельствах смертельного ДТП в Ленинске-Кузнецком, где пьяный водитель насмерть сбил мать с младенцем в коляске. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
«Трагедия произошла днем, 1 апреля. По предварительным данным, пьяный 40-летний водитель выехал на встречную полосу и на обочине сбил 40-летнюю женщину с коляской, в которой находился шестимесячный ребенок. От полученных травм мать и дочь скончались на месте», — передает «Сiбдепо».
В то же время стало известно, что СК РФ раскрыл дело о нападении и насилии над девушкой в 2012 году в Москве. Как отмечает АГН «Москва», следствие предъявило обвинение мужчине, он признал свою вину. Само преступление произошло 4 августа 2012 года в Пестовском переулке.
«Напал на ранее незнакомую ему девушку и, угрожая убийством, похитил мобильный телефон, а также денежные средства. После этого он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — приводит агентство сообщение ГСУ СК РФ по Москве.
Читайте также:

В московском баре посетитель устроил дебош из-за отказа включить песню Муслима Магомаева

Двое подростков напали на россиянку в подъезде и надругались над ней

В США задержали учительницу за совращение 15-летнего ученика
#москва
#сша
#преступление
#телефон
#ребёнок
#дело
#трагедия
#обвинение
#мать
#водитель
#следствие
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате