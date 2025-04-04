США отказались освобождать российскую ученую, арестованную из-за ввоза лягушек

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Администрация президента США Дональда Трампа отказала в условно-досрочном освобождении российской учёной Ксении Петровой, сотрудницы Гарвардской школы медицины. По данным агентства Bloomberg, в Белом доме сочли, что гражданка России представляет угрозу национальной безопасности страны.
«Администрация Трампа отказала в условно-досрочном освобождении российскому ученому, работающему в Гарвардском университете», — передает Bloomberg.Петрова была задержана 16 февраля в аэропорту Бостона за нарушение правил декларирования биоматериалов — в её багаже обнаружили незарегистрированные эмбрионы лягушки. Адвокат учёного Григорий Романовский подтвердил, что действия иммиграционных служб соответствовали закону. Он уточнил, что Ксения ошиблась в оформлении груза, тем самым непреднамеренно нарушив закон.
Сейчас Петрова находится под стражей в центре ICE в Луизиане. Её виза аннулирована, но депортировать Ксению планируют во Францию, а не в Россию. У россиянки есть действующая шенгенская виза.
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Мария Моисеева