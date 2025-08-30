Пассажиров авиакомпании Virgin вынудили справлять нужду в бутылки из-за поломки туалетов

30 августа 2025, 17:24

Пассажиров Virgin вынудили справлять нужду в бутылки из-за поломки туалетов

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Пассажиров авиакомпании Virgin Australia вынудили мочиться в бутылки из-за поломки всех туалетов во время полета. Об этом сообщает портал News.com.au.