Пассажиров авиакомпании Virgin вынудили справлять нужду в бутылки из-за поломки туалетов
Пассажиров авиакомпании Virgin Australia вынудили мочиться в бутылки из-за поломки всех туалетов во время полета. Об этом сообщает портал News.com.au.
Инцидент произошел 28 августа на шестичасовом рейсе с индонезийского острова Бали в австралийский Брисбен. Во время взлета обнаружилась неисправность в туалете в хвостовой части самолета. В середине полета аналогичная проблема возникла с двумя другими уборными.
В связи с этим бортпроводники сообщили пассажирам, что им придется использовать бутылки или справлять нужду «поверх того, что уже есть в туалете».
Представители авиакомпании Virgin Australia подтвердили произошедшее и принесли извинения пассажирам. Они также отметили, что стоимость перелета будет компенсирована клиентам.
