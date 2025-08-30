В Волгограде локализован крупный пожар
В Волгограде локализован крупный пожар на рынке в Тракторозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ведомство сообщило, что площадь пожара достигла 3,2 тысячи квадратных метров. Эвакуировано 600 человек, из зоны сильного задымления спасены шестеро.
По информации городской администрации, возгорание началось в торговых рядах, первоначально охватив около 100 квадратных метров. Причины пожара выясняются.
Согласно предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.
