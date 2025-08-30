30 августа 2025, 18:42

МЧС: в Волгограде локализовали пожар на рынке на площади в 3,2 тыс. квадратов

Фото: iStock/Distortion Media

В Волгограде локализован крупный пожар на рынке в Тракторозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.