Неизвестный выбросил девушку с 10 этажа гостиницы
Полиция индийского города Лакхнау разыскивает мужчину, подозреваемого в убийстве 24-летней Самрин, которую сбросили с десятцатого этажа гостиницы Celestial Manor. Об этом сообщает The Times of India.
Тело девушки нашли вечером 12 октября у здания отеля в штате Уттар-Прадеш. Медики уже не смогли ей помочь.
Следствие установило, что за день до трагедии Самрин заселилась в номер вместе с мужчиной примерно 30 лет. После падения спутницы он покинул этаж на лифте, прошёл через подземную парковку и уехал на мотоцикле.
Личность разыскиваемого пока не установили. Правоохранители изучают записи камер в гостинице, чтобы восстановить обстоятельства произошедшего. Celestial Manor расположен неподалёку от штаб-квартиры полиции штата Уттар-Прадеш.
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