Неизвестный выбросил девушку с 10 этажа гостиницы

14 октября 2026, 09:32

В Индии неизвестный мужчина выбросил 24-летнюю девушку с 10 этажа гостиницы

Фото: iStock/Chalabala

Полиция индийского города Лакхнау разыскивает мужчину, подозреваемого в убийстве 24-летней Самрин, которую сбросили с десятцатого этажа гостиницы Celestial Manor. Об этом сообщает The Times of India.