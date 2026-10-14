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Неизвестный выбросил девушку с 10 этажа гостиницы

В Индии неизвестный мужчина выбросил 24-летнюю девушку с 10 этажа гостиницы
Фото: iStock/Chalabala

Полиция индийского города Лакхнау разыскивает мужчину, подозреваемого в убийстве 24-летней Самрин, которую сбросили с десятцатого этажа гостиницы Celestial Manor. Об этом сообщает The Times of India.



Тело девушки нашли вечером 12 октября у здания отеля в штате Уттар-Прадеш. Медики уже не смогли ей помочь.

Следствие установило, что за день до трагедии Самрин заселилась в номер вместе с мужчиной примерно 30 лет. После падения спутницы он покинул этаж на лифте, прошёл через подземную парковку и уехал на мотоцикле.

Личность разыскиваемого пока не установили. Правоохранители изучают записи камер в гостинице, чтобы восстановить обстоятельства произошедшего. Celestial Manor расположен неподалёку от штаб-квартиры полиции штата Уттар-Прадеш.

Дарья Осипова

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