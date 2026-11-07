Россиянин получил семь суток ареста за пьяный дебош на борту самолёта

07 ноября 2026, 10:44

Фото: Istock/simpson33

Гражданин России получил семь суток административного ареста за пьяный дебош на рейсе Куала-Лумпур — Ташкент. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД Узбекистана.





Россиянин летел рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways из Куала-Лумпура в Ташкент. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно в самолёте и ругался матом на бортпроводников и пассажиров.



На все замечания и требования прекратить дебош гражданин не реагировал, а после приземления также вёл себя агрессивно с полицейскими.

«Решением суда пассажиру, гражданину России, был назначен административный арест на семь суток», — уточнил представитель департамента.