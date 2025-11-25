Достижения.рф

Неизвестный выстрелил в маленького мальчика в Туапсе

В Туапсе неизвестный выстрелил в девятилетнего мальчика во дворе
Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Во дворе одного из домов в Туапсе неизвестный выстрелил в девятилетнего ребёнка из пневматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



По данным ведомства, в дежурную часть обратилась местная жительница, заявившая, что её сына ранили во дворе дома на улице Шаумяна.

Полиция уже приступила к розыску стрелявшего — проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления и задержания злоумышленника.

Ребёнок получил травмы, его госпитализировали. Состояние ребёнка уточняется.

Читайте также:

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0