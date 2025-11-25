Неизвестный выстрелил в маленького мальчика в Туапсе

25 ноября 2025, 17:43

В Туапсе неизвестный выстрелил в девятилетнего мальчика во дворе

Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

Во дворе одного из домов в Туапсе неизвестный выстрелил в девятилетнего ребёнка из пневматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.