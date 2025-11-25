Неизвестный выстрелил в маленького мальчика в Туапсе
В Туапсе неизвестный выстрелил в девятилетнего мальчика во дворе
Во дворе одного из домов в Туапсе неизвестный выстрелил в девятилетнего ребёнка из пневматического оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в дежурную часть обратилась местная жительница, заявившая, что её сына ранили во дворе дома на улице Шаумяна.
Полиция уже приступила к розыску стрелявшего — проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления и задержания злоумышленника.
Ребёнок получил травмы, его госпитализировали. Состояние ребёнка уточняется.
