Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Подмосковье накрыли крупную нарколабораторию, финансируемую с Украины

В Подмосковье накрыли крупную нарколабораторию, финансируемую с Украины

19 сентября 2024, 14:33

Видео: ФТС РФ

В подмосковной деревне Алферово Чеховского района ликвидировали лабораторию по производству наркотических веществ, спонсируемую с Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
«В подпольной лаборатории Московской области изъято 103 килограмма прекурсоров и химическое оборудование для изготовления синтетического наркотика», — говорится в сообщении.

Уточняется, что изъятого сырья могло хватить для производства более 80 килограммов метадона на сумму более 400 миллионов.



Силовики отследили фуру, которая везла запрещенные вещества из Казахстана в московский логистический центр. При этом получателем груза стал 34-летний мужчина, который ждал его в арендованном доме в деревне Алферово. Там его и задержали. В доме также нашли порошкообразные вещества, емкости с жидкостями, стеклянные колбы, пробирки, трубки.

Оказалось, что деньги преступник получал с Украины. На них он заказывал сырье через интернет и сам изготавливал метадон, который потом распространял через закладки в парках московского региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Читайте также:

В Подмосковье задержали женщину с наркотиками и курительными колбами

Полицейские нашли на подмосковном складе нарколабораторию и поймали закладчика

В Москве задержали модель с наркотиками в нижнем белье
#подмосковье
#деньги
#дело
#интернет
#уголовное дело
#наказание
#оборудование
#мужчина
#лаборатории
Вышедший из берегов Дунай затапливает набережные и улицы в центре Будапешта
19 сентября 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Marc Bruxelle

Вышедший из берегов Дунай начал затапливать набережные, улицы и площади в центре венгерской столицы. Нижние набережные со стороны Пешта закрыты для транспорта ещё с начала недели.
Однако сейчас вода в реке поднялась выше их уровня примерно на метр, сообщает РИА Новости. Перед зданием парламента Венгрии вода уже полностью скрыла скамейки для туристов. Фонарные столбы и светофоры видно только наполовину. Проход к пристани прогулочных катеров полностью отрезан половодьем.

Знаменитый мемориал жертвам Холокоста «Туфли на набережной Дуная», который уже подтапливало во время разливов реки в декабре и июне, сейчас полностью скрыт под водой. Бульвар с деревьями на набережной стал островом.

Уровень воды в некоторых реках, в том числе в Дунае, поднялся из-за большого количества осадков, выпавших в Альпах. Сообщается также о затоплении некоторых центральных набережных и улиц в Братиславе. Муниципальные службы в столице Словакии устанавливают дополнительные защитные сооружения в прилегающих к реке частях города.

Читайте также:

В Северной Корее казнили десятки чиновников из-за последствий крупных наводнений

Число погибших при наводнении в Армении увеличилось до трех

В Индии 40 человек погибли из-за наводнения
#вода
#реки
#мемориал
#новости
#венгрия
#словакия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«На полшестого будет!»: Кашпировский напал на журналистов SHOT
Кашпировский напал на журналистов SHOT после вопроса о хейте в его сторону
19 сентября 2024, 14:18

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Нападение на журналистов Telegram-канала SHOT после вопроса о хейте совершил маг Анатолий Кашпировский. Уточняется, что он находился в компании супруги Гулизар Чалбашовой, а также помощников. У одного из корреспондентов женщина чуть не выбила телефон, указали авторы SHOT.
А дальше съемочная группа выслушала нелестные отзывы, включая ненормативные.

«У тебя сейчас на полшестого будет!»; «Ты по голове хочешь получить или как?»; «Вот эта тварь снимает! Как Вас зовут, тварь?» — донеслось до журналистов.
По уточнению супруги одного из корреспондентов, «проклятия команды (Кашпировского) об импотенции не работают».

Ранее сообщалось, что сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука задержали по обвинению в убийстве.

Читайте также:

Попытка захвата WB, связь с чеченцами: Владислава Бакальчука задержали по обвинению в убийстве, подробности

Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за двух погибших охранников

Женщины пытались организовать продажу людей в Бахрейн в Махачкале, они задержаны
#россия
#журналисты
#нападение
#новости
#скандал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
УФСБ проводит проверку в отношении экс-заместителя губернатора Петроченко
19 сентября 2024, 14:06

Фото: iStock/irene_rebrova

УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении бывшего заместителя губернатора Александра Петроченко по инициативе главы региона Александра Богомаза.
«Я неоднократно говорил, что самое главное — работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что жители Брянской области доверяют властям. При этом в регионе ведется активная борьба со всеми проявлениями коррупции на любых уровнях. При этом причины проверки глава региона не озвучил.

Богомаз подчеркнул, что никому не позволит нарушать закон, несмотря на его статус и должность, особенно тогда, когда вся страна пытается приблизить победу в СВО.

Читайте также:

В Москве задержали двух офицеров МО РФ за крупные взятки

Бывшего первого зампреда правительства Подмосковья Бронштейна задержали за взятку

Прокурор запросил 20 лет для экс-следователя Тамбиева за рекордную взятку
#мо
#проверки
#закон
#нарушение
#наказание
#жители
#борьба
#telegram
#сво
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Попытка захвата WB, связь с чеченцами: Владислава Бакальчука задержали по обвинению в убийстве, подробности
РБК: Бакальчуку предъявили обвинение в убийстве после стрельбы у офиса WB и задержали
19 сентября 2024, 13:45

Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука

Два человека погибли и десять пострадали, когда сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался войти в центральный офис компании в сопровождении бойцов ММА. Супруга Бакальчука Татьяна, недавно подавшая заявление о разводе, обвинила мужа в попытке рейдерского захвата. Владиславу Бакальчуку уже предъявили обвинение и задержали. В материале «Радио 1» расскажем подробности инцидента.

Рейдерский захват Wildberries

18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба — сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.

Татьяна Бакальчук заявила, что в этот раз это действительно рейдерский захват, точнее «его неудачная попытка». Она призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию и сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые организовали «этот беспредел».

Как утверждал Владислав Бакальчук, в офисе должен был пройти очередной раунд переговоров по финансированию строительства новых складов компании, но «произошла провокация».

«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков
«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков

Журналистка Ксения Собчак сообщала, что был атакован еще один офис «Ягодок» в здании БЦ «Искра Парк» на станции метро Динамо. Более десятка мужчин в черной или серой одежде затормозили работу офиса компании. Они занимали места сотрудником компании, ходили по помещениям.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Пострадавшие и причастность чеченцев

В инциденте пострадали 10 человек, двое погибли. По данным Телеграм-канала Shot, в числе пострадавших трое сотрудников правоохранительных органов, вице-чемпион Европы по каратэ Абубакар Местоев и бойцы Рашид Кодзоев и Умар Чичаев. Последний ранее был членом бойцовского клуба Рамзана Кадырова «Ахмат» и публиковал совместные снимки с главой Чечни.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» опубликовал кадры задержания одного из участников стрельбы в столичном офисе Wildberries. Мужчина, снимавший ролик говорит «судя по говору — чеченцы».

«Что ты творишь?»

Вечером 18 сентября глава WB со слезами на глазах записала видеообращение к супругу в связи со стрельбой

«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» – задалась вопросом Бакальчук.

Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за двух погибших охранников
Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за двух погибших охранников

19 сентября основательница Wildberries заявила о трауре из-за гибели охранников во время вчерашней перестрелки у офиса в Москве. Она призвала молиться за ребят и обещала помощь их семьям.

Владислава Бакальчука задержали

Муж Татьяны Бакальчук всю ночь провел на допросе в Следственном комитете. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по нескольким статьям, выяснили «Известия». Помимо Бакальчука, обвинение было предъявлено еще шести фигурантам дела. СК проводит расследование инцидента, уголовное дело возбуждено по нескольким статьям.

Силовики задержали Владислава Бакальчука на двое суток, сообщил РБК источник, близкий к СК. Представитель бизнесмена подтвердил изданию его задержание.
«Сегодня утром около 7:30 Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство», — заявил он.
Сооснователю WB грозит до 20 лет лишения свободы.

«Разгоряченная вульва и известные кавказцы»: к кому ушла Бакальчук от мужа и почему ее хочет вернуть Кадыров
«Разгоряченная вульва и известные кавказцы»: к кому ушла Бакальчук от мужа и почему ее хочет вернуть Кадыров

Скандал из-за слияния Wildberries и Russ Outdoor

Напомним, в августе 2024 года слияние Wildberries и оператором наружной рекламы Russ Outdoor спровоцировало скандал. Как утверждал Владислав Бакальчук, его оградили от общения с супругой и детьми, а в компании произошел рейдерский захват, который устроили браться Мирзоян. Чтобы «вернуть жену в семью», он обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

По данным Forbes, состояние Татьяны Бакальчук после слияния компаний сократилось почти вдвое.
«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ, стоимостью около $3,4 млрд. Ее чистая стоимость снизилась до $4,1 млрд с $7,9 млрд», — говорится в материале.
На это также повлияли изменения курса рубля.

Читайте также:

Появилось видео стрельбы около главного офиса Wildberries в Москве

Пользователи Wildberries столкнулись с отменой заказа раньше срока

В Подмосковье с начала года выдали 150 субсидий на маркетплейсы и франшизы
#стрельба
#бизнес
#обвинение
#компании
#офис
#заявление
#wildberries
#маркетплейс
#москва
#убийство
#дело
#задержание
#уголовное дело
#ук
#скандал
#расследование
#рф
#покушение
#татьяна бакальчук
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук задержан
Mash: Владислава Бакальчука задержали
19 сентября 2024, 13:28

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук задержан, пишет Telegram-канал Mash, ссылаясь на защиту фигуранта.
«Владислава Бакальчука задержали», — сказано в публикации.
Сейчас задержанного допрашивают следователи. Кроме того, известно, что его обвиняют в убийстве. По информации SHOT, пока Бакальчук взят на 48 часов. Речь идет о четырех уголовных статьях, а именно, «Убийство», «Покушение на убийство», а также «Самоуправство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Ранее сообщалось, что накануне у офиса Wildberries была перестрелка после попытки Бакальчука и его охраны пройти в здание. Семеро человек получили ранения, двое погибли.

Читайте также:

Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за двух погибших охранников

В Тутаеве Ярославской области был задержан 21 человек

Женщины пытались организовать продажу людей в Бахрейн в Махачкале, они задержаны
#россия
#wildberries
#криминал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за двух погибших охранников
19 сентября 2024, 12:57

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В компании Wildberries объявлен день траура в память о двух сотрудниках, погибших вчера в результате стрельбы около главного офиса. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.
В своём телеграм-канале она выразила соболезнования родным и близким погибших. Также предпринимательница выразила надежду, что виновных в гибели людей найдут и накажут по заслугам и по закону. Кроме того, добавила Бакальчук, они предстанут пред Божьим судом.

Генеральный директор компании предложила всем помолиться за души погибших охранников «кто как может и умеет». Также она заменила свою фотографию в профиле и в знак траура поместила её в чёрный квадрат. Бакальчук также пообещала, что семьям жертв «вчерашнего беспредела» будет оказана необходимая поддержка.

Читайте также:

Стало известно, как повлияло на состояние Бакальчук слияние Wildberries с Russ

«Что ты творишь?»: Бакальчук записала видео после стрельбы в офисе Wildberries

Второй охранник погиб после стрельбы у офиса Wildberries
#компании
#соболезнования
#поддержка
#wildberries
#стрельба
#офис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во время взрывов в Ливане у москвича на Арбате взорвался телефон
Mash: смартфон взорвался в руках москвича на Арбате во время взрывов в Ливане
19 сентября 2024, 12:55

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

На Арбате во время взрывов в Ливане у москвича в руках взорвался смартфон. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Напомним, что во вторник в различных районах Ливана произошли взрывы пейджеров, в результате которых погибли 12 человек и около 2800 получили ранения. В среду, после инцидентов с пейджерами, начали взрываться и другие устройства связи с литий-ионными батареями. По последним данным, число жертв возросло до 20, а количество пострадавших достигло 450 человек.

По данным канала, мужчина получил ранения руки, однако, вместо того чтобы дождаться скорой помощи, он покинул место происшествия в неизвестном направлении. Очевидцы вызвали правоохранительные органы, которые сейчас занимаются поисками пострадавшего.

Смартфон Honor 70 был передан экспертам для проверки на возможные связи с недавними событиями в Бейруте.

Сообщается, что правоохранители решили выяснить, не относится ли устройство к партии техники, предположительно замененной Моссадом на Ближнем Востоке. Отмечается, что причиной взрыва мог стать перегрев аккумулятора.

Ранее депутат Государственной Думы Деньгин Вадим Евгеньевич в беседе «Радио 1» ответил на вопрос о том, могли ли такие устройства быть ввезены в Россию.

Читайте также:

«‎Глобальная угроза для всех стран»: Володин прокомментировал взрывы в Ливане

Тайвань изучает дело о взрыве пейджеров в Ливане, связываемых с местной фирмой

Израиль взорвал тысячи раций членов «Хезболлы» в Ливане
#телефон
#дело
#проверки
#взрывы
#человек
#мужчина
#происшествия
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщины пытались организовать продажу людей в Бахрейн в Махачкале, они задержаны
19 сентября 2024, 12:35

Фото: istockphoto/blinow61

Попытка организации продажи людей в Бахрейн пресечена в Махачкале, сообщает Mash Gor. Задержанные фигурантки уже во всем признались. По информации канала, злоумышленницы хотели переправлять девушек на Ближний Восток, чтобы те в дальнейшем работали в борделе. Выручку подозреваемые собирались присваивать себе.
Как сообщалось ранее, в Тутаеве ярославского направления, где произошла массовая драка со стрельбой, задержали более 20 человек. Оперативные мероприятия провела полиция, а также бойцы Росгвардии.

Известно, что фигуранты приехали из Рыбинска для разборок с местными жителями. У злоумышленников изъяли травматику в количестве семи единиц. Правоохранители составили административные протоколы.

Читайте также:

В Хасавюрте мужчина зарезал мать и дочь ради 10 тысяч рублей

Участники драки в Тутаеве задержаны

Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные действия
#россия
#дагестан
#криминал
#новости
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тутаеве Ярославской области был задержан 21 человек
19 сентября 2024, 12:07

Фото: istockphoto/Dzurag

В городе Тутаеве Ярославской области полицейские при поддержке бойцов Росгвардии провели серию оперативных мероприятий. В результате был задержан 21 человек.
Ситуация в районном центре накалилась накануне поздно вечером, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ. Жители одного из спальных районов города стали свидетелями довольно жёсткого задержания: силовики положили лицом в землю пассажиров и водителей нескольких внедорожников. Как выяснилось, задержанные были жителями Рыбинска, которые приехали в Тутаев «на разборки».

Всего сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в отдел полиции 21 человека. У них изъято семь единиц травматического оружия. В отношении задержанных составлены административные протоколы.

Читайте также:

Участники драки в Тутаеве задержаны

Полиция и Росгвардия проводят в Тутаеве под Ярославлем оперативные действия

В Тутаеве Ярославской области жители сообщили о стрельбе и массовых задержаниях
#мвд
#жители
#сотрудники
#рф
#росгвардия
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате