В Подмосковье накрыли крупную нарколабораторию, финансируемую с Украины

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В подмосковной деревне Алферово Чеховского района ликвидировали лабораторию по производству наркотических веществ, спонсируемую с Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
«В подпольной лаборатории Московской области изъято 103 килограмма прекурсоров и химическое оборудование для изготовления синтетического наркотика», — говорится в сообщении.
Уточняется, что изъятого сырья могло хватить для производства более 80 килограммов метадона на сумму более 400 миллионов.
Силовики отследили фуру, которая везла запрещенные вещества из Казахстана в московский логистический центр. При этом получателем груза стал 34-летний мужчина, который ждал его в арендованном доме в деревне Алферово. Там его и задержали. В доме также нашли порошкообразные вещества, емкости с жидкостями, стеклянные колбы, пробирки, трубки.
Оказалось, что деньги преступник получал с Украины. На них он заказывал сырье через интернет и сам изготавливал метадон, который потом распространял через закладки в парках московского региона.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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