«На полшестого будет!»: Кашпировский напал на журналистов SHOT

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Нападение на журналистов Telegram-канала SHOT после вопроса о хейте совершил маг Анатолий Кашпировский. Уточняется, что он находился в компании супруги Гулизар Чалбашовой, а также помощников. У одного из корреспондентов женщина чуть не выбила телефон, указали авторы SHOT.
А дальше съемочная группа выслушала нелестные отзывы, включая ненормативные.
По уточнению супруги одного из корреспондентов, «проклятия команды (Кашпировского) об импотенции не работают».
Ранее сообщалось, что сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука задержали по обвинению в убийстве.
Читайте также:
Попытка захвата WB, связь с чеченцами: Владислава Бакальчука задержали по обвинению в убийстве, подробности
Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за двух погибших охранников
Женщины пытались организовать продажу людей в Бахрейн в Махачкале, они задержаны
«У тебя сейчас на полшестого будет!»; «Ты по голове хочешь получить или как?»; «Вот эта тварь снимает! Как Вас зовут, тварь?» — донеслось до журналистов.
По уточнению супруги одного из корреспондентов, «проклятия команды (Кашпировского) об импотенции не работают».
Ранее сообщалось, что сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука задержали по обвинению в убийстве.
Читайте также:
Попытка захвата WB, связь с чеченцами: Владислава Бакальчука задержали по обвинению в убийстве, подробности
Бакальчук объявила в Wildberries день траура из-за двух погибших охранников
Женщины пытались организовать продажу людей в Бахрейн в Махачкале, они задержаны
Никита Кротов